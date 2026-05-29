El Lleida es inviable

El Lleida CF se encuentra en una situación financiera crítica tras la publicación de un demoledor informe concursal que certifica la inviabilidad estructural del club desde sus orígenes, según ha informado el diario Segre.

El administrador judicial, Luis Alberto Mir, ha remitido el documento al Juzgado de lo Mercantil fijando el pasivo total definitivo en 6.374.195 euros, una losa económica agravada drásticamente tras el reciente descenso administrativo de la entidad.

La radiografía contable desvela un baile de cifras complejo: el club declaró inicialmente una deuda de 7,9 millones de euros, pero la administración judicial descubrió que la masa pasiva real ascendía a 8,8 millones.

Esta cantidad se redujo hasta los 6,3 millones actuales gracias a la renuncia expresa del presidente, Luis Pereira, a reclamar los 2,5 millones de euros que inyectó de su propio bolsillo.A pesar de este gesto, los actuales gestores de la entidad azul figuran en la lista oficial de acreedores entregada al juez.

La sociedad Vivienda SARL, administrada de forma única por el propio Pereira, tiene reconocidos créditos pendientes por valor de 66.000 euros. Por su parte, el adjunto a la presidencia, Marc Torres —quien acaba de denunciar públicamente haber sido víctima de una estafa por parte de un falso inversor internacional— también aparece en el listado a través de dos de sus empresas privadas.

La firma Torres Advocats y Asesores SLP reclama un impago de 9.591 euros, mientras que la mercantil Torres Gestió SL cuenta con un crédito a su favor de 4.883 euros, evidenciando el colapso financiero total que atenaza el futuro del fútbol en Lleida.