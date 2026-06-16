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Fútbol catalán

El Lleida empieza a desaparecer

Adiós definitivo al fútbol en el Camp d'Esports tras decretarse la inviabilidad estructural de un proyecto con más de seis millones de euros de deuda

El equipo no saldrá a competir en la Lliga Elit

Cruel final para el Lleida

Cruel final para el Lleida / @LleidaCF

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El fútbol leridano vive hoy su página más negra. El magistrado Eduardo Enrech, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida, ha firmado el auto definitivo que decreta la apertura de la fase de liquidación del Lleida Ponent Club de Fútbol.

La resolución judicial, fundamentada en el artículo 340 de la Ley Concursal, certifica la desaparición inmediata de la entidad al no haberse presentado ninguna propuesta de convenio para reestructurar su deuda dentro del plazo legal.

Un colapso financiero insostenibleEl proceso concursal, iniciado en julio de 2025, ha destapado una realidad económica devastadora. Según el informe de la administración concursal al que ha tenido acceso este diario deportivo, el pasivo total de la entidad asciende a la demoledora cifra de 6.374.195,51 euros.

Los administradores judiciales son tajantes en sus conclusiones: el club arrastraba una "inviabilidad estructural" prácticamente desde el mismo día de su fundación. Esta endémica crisis financiera se volvió completamente irreversible tras el descenso administrativo sufrido el pasado año, cuando el equipo cayó de Segunda a Tercera RFEF.

El fin de la actividad y subasta de bienesLa entrada en fase de liquidación dictada por el juez Enrech supone el vencimiento inmediato de todos los créditos aplazados y la obligación de convertir en dinero líquido cualquier derecho o patrimonio restante de la entidad para pagar a los acreedores.

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A nivel estrictamente deportivo, el impacto es total: el Lleida CF pone fin a toda su actividad de forma fulminante y no saldrá a competir en la Lliga Elit (la sexta categoría del fútbol nacional), dejando su plaza vacante y a sus aficionados huérfanos de un proyecto que ha terminado de la peor manera posible en los despachos.

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