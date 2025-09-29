El Lleida CF sigue sin ver puerta

El 2025 se está atragantando al Lleida. El conjunto de Jordi Cortés volvió a caer en el Camp d’Esports y encadena un inicio de curso para olvidar: cuatro jornadas disputadas, sin victorias y con un preocupante bagaje ofensivo, ya que todavía no ha visto puerta. La falta de gol se ha convertido en una losa demasiado pesada y cada partido en casa reproduce el mismo guion de impotencia.

Ante el filial del Europa, el equipo mostró voluntad y cierta solidez en el arranque, pero la fragilidad tras el descanso volvió a condenarlo. El primer tanto visitante abrió la brecha y el penalti nada más empezar la segunda parte terminó por desarmar a los azules, incapaces de reaccionar pese a los intentos a balón parado de Putxi y la lucha de Òscar Rubio.

Con el público empujando hasta el final, el Lleida buscó a la desesperada un gol que se resiste semana tras semana. Lejos de encontrar premio, recibió el tercero en el añadido, castigo cruel para una afición que no deja de responder. Ahora, con la zona baja de la tabla cada vez más cerca, urge hallar soluciones para romper una sequía que amenaza con enquistar al equipo desde el inicio de temporada.

Jordi Cortés, técnico del equipo, se mostraba frustrado: "Queríamos ser valientes, atrevidos. Hemos jugado más con el corazón que con la cabeza. Tenemos que intentar encontrar la tecla".