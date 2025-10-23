El Lleida CF presenta su plan de viabilidad

El Lleida CF avanza en su proceso de estabilización económica con la presentación del plan de viabilidad ante Hacienda y la Seguridad Social, un paso clave dentro del proyecto de reestructuración financiera del club. Según explicó Marc Torres, adjunto a la presidencia, el plan contempla un horizonte de cinco años y ya ha sido remitido a las instituciones correspondientes para su valoración y aprobación.

“El hecho de haberlo presentado demuestra que el trabajo previo ha sido importante y que existe cierto consenso. Ahora esperamos el visto bueno o las observaciones que puedan hacernos”, señaló Torres, quien insistió en que el club “sigue trabajando pese a la incertidumbre”.

El directivo evitó hablar de plazos concretos, pero transmitió un mensaje de optimismo: “El 98% del presupuesto de esta temporada está cubierto y confiamos en poder llegar al 30 de junio con todo en orden”. Este equilibrio económico ha sido posible, subrayó, “gracias al compromiso de los abonados —ya cerca de 2.800—, la respuesta positiva de los patrocinadores, los ingresos de partidos solidarios de pretemporada y subvenciones pendientes del año pasado”.

Torres aprovechó su intervención para defender al equipo y al cuerpo técnico ante las críticas surgidas por los últimos resultados deportivos. “No comparto la idea de que el equipo esté arrastrando el escudo. Este año todos los jugadores sienten el club y tienen sangre azul. Pido respeto y apoyo. Nadie dijo que sería un camino fácil”.

Tensiones con el Atlètic Lleida

El directivo también abordó las fricciones con el Atlètic Lleida, que había denunciado trabas para realizar su iniciativa social “Escuela de Valores” en el Camp d’Esports. Torres fue tajante: “Nos mostramos reticentes porque intentan proyectar una imagen de que el campo es suyo. Les explicamos que no era posible realizar esa actividad, pero la anunciaron igualmente”.

Además, acusó al Atlètic de incumplir el mantenimiento del campo anexo, incluido en el convenio de uso: “Prometieron hacerlo con sus recursos, pero desde agosto no han hecho nada, alegando que ya lo asume la AEM”.

Con todo, desde la dirección del Lleida CF se mantiene un mensaje de tranquilidad y confianza. El club sigue dando pasos hacia su saneamiento económico mientras reclama unidad y respeto en torno a un proyecto que, según Torres, “sigue vivo y con rumbo claro”.