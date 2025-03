El Lleida CF, de mal en peor

El Lleida no solo no reacciona, sino que sigue de mal en peor y tras su derrota ante el Terrassa se despide del play-off y además contempla cómo ahora el play-out le queda a sólo tres puntos. El equipo ilerdense sigue sin conocer la victoria en el 2025 en el Camp d'Esports y solo registra una victoria en los últimos doce partidos. La afición, cuya paciencia se agota, mostró su malestar el pasado domingo.

Los de Idiákez, que no ha sido el revulsivo esperado, suman dos puntos de los 12 últimos, una situación que a falta de solo cinco jornadas deja al Lleida en una situación muy delicada.

El entrenador del Lleida, Iñigo Idiákez, comentó tras la dura derrota ante el Terrassa que "tenemos que intentar ganar el siguiente partido, no nos queda otra opción. Debemos seguir trabajando para que salgan las cosas, pero hoy no nos ha salido nada. Creo que hicimos un buen planteamiento, pero con el primer gol nos hemos hundido y con la expulsión ya no hemos podido hacer nada. Los jugadores lo dieron todo, pero unos controlan la ansiedad mejor que otros".

Idiákez sigue buscando soluciones: "No miro ni hacia arriba ni hacia abajo, miro hacia nosotros y en el próximo partido. Yo tengo que intentar buscar soluciones, diferentes sistemas y jugadores, y sinceramente, debo decir que no las estoy encontrando. Tenemos que intentar acabar la temporada de la mejor forma posible, porque aquí nadie esperaba esta situación. A nuestros jugadores se les está haciendo muy duro ver que no encontramos la manera de ganar, porque de verdad que entrenamos muy bien durante la semana".