El Lleida CF lanza un mensaje de optimismo

El director deportivo del Lleida CF, Raúl Fuster, analizó el mercado de invierno del equipo ilerdense, con seis altas y seis bajas y las perspectivas del club para lo que queda de temporada: "La plantilla ha ganado en capacidad ofensiva, variedad y equilibrio una vez cerrado el mercado. Estoy satisfecho con los movimientos que se han dado".

Fuster habló de las cualidades de las nuevas incorporaciones: "Joaquín es el 10 que faltaba y con él se avanza un paso adelante. Dylan y Efe permitirán paliar las carencias en los extremos, reforzando el trabajo que realizan Unai y Diego. Unax será muy talentoso arriba y en media punta, De Cea aportará mayor competitividad a la portería mientras que recuperar a Neyder es un gran qué. La gran desgracia ha sido la lesión de Buenacasa, que también ha llegado en este período, y acabará perdiéndose la temporada".

Con respecto a las bajas, explicó los motivos: "Las de Yerai, Fuentes y Musa porque los jugadores querían más minutos de los que el club podía garantizar mientras se confiaba en un mayor rendimiento en los casos de Juanan, Estacio y Parra. Se ha buscado a un 9 de referencia para acompañar a Naranjo, pero ha sido imposible y será difícil cubrir la ficha aunque todavía hay una libre de senior y dos sub-23".

Fuster está convencido de que el Lleida tiene mejor plantilla: "La plantilla, formada en estos momentos por 19 jugadores y 3 porteros, ha mejorado y es más compensada, equilibrada, variada y ofensiva. Creo que hay motivos para el optimismo porque los objetivos comunes de todo el mundo que compone el club - jugadores, cuerpo técnico, directivos y trabajadores - no han variado: estar la próxima temporada en una categoría superior y es en este sentido se trabaja día a día. La situación es mejorable y queremos ganar más, pero no tenemos que olvidad de donde venimos y que se están haciendo las cosas bien, construyendo los cimientos para que el Lleida regrese donde debe estar".

Fuster lamentó las críticas: "Me gustaría que nos diéramos cariño entre todos, porque todos queremos al Lleida y creo que ya tenemos suficientes palos en las ruedas de los que no quieren al club como para que los que sí lo queremos no nos apoyemos. El mensaje no es que no queramos que nos critiquen, la gente debe hacerlo con respeto. El mensaje es que queremos que la gente sume, porque el objetivo de todo el mundo es que el Lleida esté en una categoría superior".