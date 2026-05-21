Lleida CF: sin inversor y sin futuro

Giro dramático de los acontecimientos en el Camp d’Esports. Lo que se prometía como la salvación para el Lleida CF se ha transformado en un auténtico fiasco. Marc Torres, adjunto a la presidencia de la entidad de la Terra Ferma, ha comparecido para lanzar una bomba que deja al club herido de muerte y al borde de la desaparición: el supuesto magnate que iba a reflotar las arcas de la institución era un impostor.

La cronología de este bochornoso engaño comenzó a fraguarse hace algo más de diez días. La directiva ilerdense anunciaba un acuerdo cerrado con un empresario británico residente en Francia, quien garantizaba, sobre el papel, “la continuidad, la estabilidad y el crecimiento” del club.

Con los contratos firmados, se inició una fase de tramitación administrativa en la que el individuo aportó un NIF específico para operar en España y unos documentos que acreditaban una supuesta solvencia bancaria.Sin embargo, las alarmas saltaron cuando llegó la hora de la verdad. En el momento de ejecutar los pagos y compromisos económicos necesarios para la supervivencia de la entidad, las cuentas no cuadraban y los retrasos injustificados hicieron sospechar a Torres.

El adjunto a la presidencia detectó que “algo no acababa de ligar” y decidió poner el caso en manos de los Mossos d’Esquadra para activar una investigación. Las pesquisas policiales concluyeron de forma fulminante que la identidad presentada por el teórico mecenas era falsa. Con las pruebas sobre la mesa, el club tendió una trampa al estafador citándolo ayer en las oficinas del Camp d’Esports.

En mitad de la reunión en el despacho de Torres, los agentes irrumpieron para proceder a su inmediata detención por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El sospechoso ha pasado hoy mismo a disposición judicial. Tras el impacto policial, queda la cruda y dolorosa realidad deportiva.

El mazazo institucional es histórico y el fiasco de esta gestión deja un panorama desolador. Torres se mostró tajante e inusualmente sincero en una rueda de prensa que sonó a funeral anticipado: "Lo hemos denunciado por estafa. El club ahora mismo no tiene futuro". El cronómetro corre en contra de la entidad ilerdense, que tiene como fecha límite el próximo 5 de junio para obrar un milagro financiero. Si no aparece un capital real en las próximas dos semanas, el histórico Lleida CF estará sentenciado a la desaparición.