El Lleida CF debe nóminas desde enero

La crisis del Lleida CF no es solo deportiva. A los malos resultados que han alejado el objetivo de la promoción de ascenso, se unen los impagos a la plantilla y cuerpo técnico desde el pasado mes de enero, como avanzó el diario Segre. De hecho, la plantilla acudió el pasado lunes a las instalaciones del Camp d'Esports para llevar a cabo la recuperación habitual después de los partidos, pero no se entrenó al no presentarse el fisioterapeuta del club.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico mantuvieron un encuentro con el director deportivo Raúl Fuster para después abandonar las instalaciones alegando que "hemos decidido no entrenarnos principalmente por solidaridad con nuestro fisioterapeuta y también porque al no estar él estamos sin nadie que nos pueda atender si sufriéramos alguna molestia física".

La situación se arrastra desde el pasado mes de enero. Jugadores, técnicos y personal del club cobraron en diciembre la última nómina de forma regular y, desde entonces, no han ingresado sus nóminas. No hay respuesta del presidente Luis Pereira y únicamente reciben alguna información ocasional por parte de la directiva. Mientras tanto, el presidente busca soluciones, pero no acaba de encontrarlas y mientras tanto no se pueden atender los pagos con puntualidad.

La situación de incertidumbre ha motivado que socios y aficionados del club hayan mostrado su preocupación a través de las redes por la viabilidad del proyecto. Los pagos de las nóminas de enero y febrero se han llevado a cabo con retrasos y de forma desigual, lo que ha provocado situaciones incómodas dentro del equipo.

"Hay gente que lo está pasando muy mal y no solo hablamos de jugadores sino del personal del club. Ya vivimos esta situación la pasada temporada, pero aguantamos porque el equipo iba bien. Ahora la situación se repite", comentaron a Segre las fuentes consultadas.

La plantilla, sin embargo, volverá a entrenarse el miércoles, después de la jornada habitual de descanso de los martes. Así lo han decidido por profesionalidad y compromiso pese a la delicada coyuntura por la que pasan, y también porque quieren asegurar la permanencia y evitar males mayores una vez que el sueño del ascenso se haya evaporado.