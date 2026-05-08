El Lleida CF asegura su futuro con un nuevo inversor

El Lleida CF anuncia un acuerdo histórico que garantiza su viabilidad económica y deportiva en pleno proceso concursal. El Lleida CF ha sacudido el panorama futbolístico con un comunicado oficial que marca un antes y un después en su historia reciente.

La entidad azul ha confirmado el cierre de un acuerdo estratégico con un nuevo grupo inversor, cuya llegada no solo garantiza la continuidad inmediata del club, sino que proyecta un horizonte de estabilidad y crecimiento institucional.

Este movimiento se describe como un "paso decisivo" para una afición que ha sufrido años de incertidumbre financiera. La inyección de capital resulta fundamental para cumplir con el exigente plan de viabilidad derivado del procedimiento concursal en el que se encuentra inmersa la entidad. Según fuentes del club, esta nueva etapa está cargada de "ilusión y ambición", buscando devolver al equipo a la élite del fútbol nacional.

El acuerdo llega en un momento crítico, permitiendo sanear cuentas y empezar a planificar la próxima temporada con garantías competitivas que hasta hace poco parecían inalcanzables para la familia azul.En el comunicado, el Lleida CF no ha querido olvidar a su activo más valioso: su gente. La directiva ha expresado un profundo agradecimiento a abonados y aficionados por su "fidelidad y apoyo incondicional" en los momentos más oscuros. "Hoy podemos decir que estamos más vivos que nunca", reza el texto, subrayando que la paciencia de la grada ha sido el motor para resistir hasta encontrar esta solución definitiva que blinda el escudo frente a las amenazas de desaparición.

Los detalles específicos sobre la identidad del inversor y las cifras de la operación se mantienen bajo un hermetismo estratégico hasta la próxima semana. El club ha convocado una rueda de prensa oficial, coincidiendo con el balance de la presente campaña, donde se desgranarán las líneas maestras de este nuevo proyecto. La ciudad de Lleida respira hoy aliviada, sabiendo que su equipo tiene por fin el respaldo necesario para volver a soñar con grandes gestas sobre el césped.