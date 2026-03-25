El Lleida CF asegura su continuidad

La temporada del Lleida está resultando decepcionante, teniendo muy difícil su continuidad en Terera RFEF, con muchas opciones de descender a Lliga Elit. Pese a ese revés, el club quiere seguir adelante y en una maniobra de resistencia financiera, ha trazado una hoja de ruta que desvincula su supervivencia de los resultados.

Según ha confirmado Marc Torres, adjunto a la presidencia, la entidad leridana tiene garantizada la continuidad mediante un plan de viabilidad que no se detendrá ante un posible descenso. La clave reside en un grupo de inversores ya comprometidos que asumirán el pago innegociable de 1,8 millones de euros exigido por la administración pública antes de que termine el curso.

Pese a la asfixiante deuda total de 5,5 millones, el optimismo impera en las oficinas del Camp d’Esports. El club confía en una resolución judicial favorable al expresidente Albert Esteve para recortar drásticamente los compromisos con la Seguridad Social, reduciendo la carga hasta los 1,2 millones.

Mientras la plantilla de Jordi Cortés pelea por una salvación matemática que hoy queda a seis puntos, la directiva libra su propia batalla contra los impagos del Atlètic Lleida, que acumula cuatro meses sin abonar el alquiler del estadio. Con el nuevo convenio con la Paeria en el horizonte, el Lleida CF se prepara para un escenario de superávit presupuestario, lo que facilitaría su viabilidad pese al fracaso deportivo.