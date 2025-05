El Lleida CF se acerca a la supervivencia

El Lleida CF ve la luz. No sin la seguridad absoluta aún de que no sea un espejismo, pero sí que atisba que sale el sol. El trabajo en silencio de estas últimas semanas de la directiva podría plasmarse en breve en un acuerdo que garantizase la continuidad del club y evitase su liquidación, que hoy por hoy parece que no se dará.

Así lo manifestó el adjunto a la presidencia del club, Marc Torres, en una entrevista concedida a los micrófonos de UA-1 Lleida Ràdio: "La solución se ha encontrado, ahora falta acabar de rematarlo". El equipo ilerdense ultima la cesión de su gestión del club a un grupo inversor catalán, donde se incluyen empresarios que cuentan con experiencia en la gestión deportiva. Torres se mostró optimista en poder cerrar la negociación la próxima semana, aunque a su vez quiso ser prudente al tratarse una operación compleja.

Previamente se conocerá la auditoría que ha encargado el propio Lleida CF para poder aportar todos los detalles de la situación económica de la entidad del Camp d'Esports. La auditoría reflejará la deuda aproximada de unos 4,8 millones de euros que ya se había adelantado, incluyendo los 1,8 millones de euros que se deben a la Agencia Tributaria y los 2,3 millones a la Seguridad Social. Hay otra partida de 250.000 euros que corresponde a lo que se debe a la plantilla. De cerrarse positivamente el acuerdo, la prioridad más urgente sería la de atender los pagos pendientes.

El proceso de cambio de gestión en el Lleida CF deberá ser sometido a votación en la Asamblea compuesta por ocho socios, entre los que figuran el ex director general Vicente Javaloyes y el empresario chino He Jun, que fue incorporado en su día por los hermanos Esteve, quienes serán los responsables de tomar la decisión final.

Para que cristalice la propuesta se necesita una mayoría simple en la votación y de darse un empate entre los miembros de la Asamblea, el presidente Luis Pereira dispondría del voto de calidad para decidir.

El grupo inversor local que finalmente podría pasar a gestionar el club no fue el único que se interesó por el Lleida CF, que también recibió interés de un fondo estadounidense con sede en Miami, aunque finalmente no avanzó más.