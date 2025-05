El Lleida CF, abocado a la desaparición

Se cumplieron los peores presagios y el Lleida CF ha hecho oficial lo que se venía presintiendo, que no ha alcanzado ningún acuerdo con el grupo de empresarios con los que se estaba negociando en las últimas semanas.

Así pues, el club anuncia una rueda de prensa en los próximos días para explicar los motivos y la situación de la entidad al tiempo que asegura que seguirá trabajando hasta el 30 de junio.

El equipo ilerdense, que mantiene impagos a sus trabajadores desde enero de 2025, se ve abocado a una situación límite mientras las peñas del club han anunciado esta semana la creación de un nuevo club en caso de que el Lleida CF acabe desapareciendo. El comunicado emitido por el club no invita al optimismo y todo apunta a que queda al borde de la desaparición. Para que no sea así, el Lleida CF debería hacerse cargo de una deuda de más de 200.000 euros con la plantilla antes del 30 de junio para no bajar administrativamente de categoría, pero además necesitaba captar ocho millones de euros para saldar otras deudas con Hacienda y Seguridad Social.

Luis Pereira, actual presidente del club, ya anunció su intención de categoría, abandonar el club el pasado 4 de abril, después de confirmar que había sido estafado el pasado mes de febrero al firmar un contrato con una sociedad con sede en Dubái para financiar el club y que la transferencia nunca llegó. Pereira acusó a un mediador y denunció que el proceso terminó con amenazas y extorsión a su persona. En ese momento Pereira ya dijo que el club estaba abocado al preconcurso de acreedores.

Las dificultades financieras del Lleida CF tienen origen en, según asegura el equipo ilerdense, de "la apropiación indebida por parte de la RFEF de 400.000 euros", porque el organismo federativo no devolvió a Pereira el aval de 246.000 euros de la temporada 2023-24 y, ante esta situación, el presidente tuvo que ingresar más de 150.000 para avalar en la presente temporada y se vio obligado a buscar nuevas fuentes de financiación a finales de agosto de 2024.