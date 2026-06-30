Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ansu FatiCuadro MundialSorteo calendario LaLigaWimbledonNorma 1:1 BarçaCosta de Marfil - NoruegaCuándo juega EspañaSalma ParallueloOliseLista morosos HaciendaRafa NadalFrenkie de JongPartidos Wimbledon hoyMercado Fichajes hoyPartidos Mundial hoyKloppSara CarboneroBounouIker CasillasJubiladosJuanma LorenteTopuriaMárquezCuándo pelea McGregorGrand Départ Tour BarcelonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El Lleida 1939 empezará en Cuarta Catalana

Esta situación se produce después de que el juez emitiera una resolución en la que rechaza otorgar la plaza de Lliga Elit al Lleida Calaveres

El Turó Peira se ve beneficiado con un ascenso de despacho y competirá en la máxima división del fútbol territorial catalán

Nueva vida para el Lleida

Nueva vida para el Lleida / @LleidaCF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El nuevo proyecto futbolístico de la ciudad, denominado Lleida 1939 y liderado por Andreu Subies, comenzará de forma oficial su andadura competitiva desde la categoría de Cuarta Catalana.

Esta situación se produce después de que el juez encargado del caso emitiera una resolución definitiva en la que rechaza otorgar la plaza de Lliga Elit al Lleida Calaveres.

La justicia penalizó la propuesta al no admitir la oferta de la unidad productiva en los términos solicitados, negando así la transmisión directa del derecho federativo a competir en dicha categoría.

Como consecuencia colateral de este veredicto judicial, el Turó Peira se ve beneficiado formalmente con un ascenso de despacho y competirá esta temporada en la máxima división del fútbol territorial catalán. Por su parte, el Lleida 1939 arrancará desde el fútbol base regional, pero blindado por la voz de los socios y con el firme objetivo de alcanzar categorías estatales en los próximos años.

A través de un comunicado oficial emitido de forma conjunta por las peñas de la ciudad y el colectivo Amics del Lleida, se ha confirmado que el revés judicial no frena el plan general.

Los portavoces aseguran que la estructura interna del club ya está totalmente definida, la campaña de captación de socios preparada y la planificación deportiva del primer equipo muy avanzada.

Noticias relacionadas y más

La directiva afronta este inicio en el fútbol modesto con la máxima ilusión institucional, confiando en el respaldo masivo de la afición ilerdense para devolver al equipo hacia la élite rápidamente.

TEMAS

Añádenos en Google