El Lleida 1939 empezará en Cuarta Catalana

El nuevo proyecto futbolístico de la ciudad, denominado Lleida 1939 y liderado por Andreu Subies, comenzará de forma oficial su andadura competitiva desde la categoría de Cuarta Catalana.

Esta situación se produce después de que el juez encargado del caso emitiera una resolución definitiva en la que rechaza otorgar la plaza de Lliga Elit al Lleida Calaveres.

La justicia penalizó la propuesta al no admitir la oferta de la unidad productiva en los términos solicitados, negando así la transmisión directa del derecho federativo a competir en dicha categoría.

Como consecuencia colateral de este veredicto judicial, el Turó Peira se ve beneficiado formalmente con un ascenso de despacho y competirá esta temporada en la máxima división del fútbol territorial catalán. Por su parte, el Lleida 1939 arrancará desde el fútbol base regional, pero blindado por la voz de los socios y con el firme objetivo de alcanzar categorías estatales en los próximos años.

A través de un comunicado oficial emitido de forma conjunta por las peñas de la ciudad y el colectivo Amics del Lleida, se ha confirmado que el revés judicial no frena el plan general.

Los portavoces aseguran que la estructura interna del club ya está totalmente definida, la campaña de captación de socios preparada y la planificación deportiva del primer equipo muy avanzada.

La directiva afronta este inicio en el fútbol modesto con la máxima ilusión institucional, confiando en el respaldo masivo de la afición ilerdense para devolver al equipo hacia la élite rápidamente.