¿Hasta dónde llegaría Catalunya en un Mundial?

En los aledaños de Montjuïc, antes del partido benéfico contra Palestina, un debate asomaba la cabeza entre reivindicaciones y muestras de orgullo cultural, especialmente entre los más futboleros: “¿Tú te imaginas a Catalunya en una Eurocopa? ¿Y en un Mundial?”

No falla. Cada vez que juega la selección catalana, la pregunta vuelve a escena como un 'déjà vu' futbolero. Y esta vez, Gerard López, que volvió a dirigir a Catalunya por una buena causa tras el 2-0 ante Costa Rica el pasado mes de mayo, fue completamente sincero sobre ello.

Pau Víctor saluda a Gerard López en el Catalunya-Palestina / Valentí Enrich

El seleccionador, siempre prudente pero consciente del potencial del combinado que dirige, soltó una verdad que muchos piensan: "El nivel de la selección catalana es inmenso". Sin embargo, él mismo nunca ha podido contar con sus mejores jugadores.

Por citar a alguno, Lamine Yamal, entre otros tantos cracks que, además de jugar en los mejores equipos del planeta, como el FC Barcelona, también son pilares en la selección española. Futbolistas de esta dimensión no pueden jugar con Catalunya porque los partidos del combinado catalán coinciden con fecha FIFA y, si están sanos, reciben la llamada de la Roja.

Nunca se ha visto a la selección más potente

"Nadie duda del potencial de Catalunya, pero nunca he podido convocar a la selección más potente. A mí me gustaría poder convocar a Lamine, a los cracks… Pero no puedo porque coincide con fecha FIFA. Y lo entiendo", añadió el preparador de Granollers sobre la situación.

España y otras cuatro selecciones europeas han confirmado hoy su presencia en el Mundial 2026 / EFE

El ejercicio es inevitable. En la Eurocopa 2024 que España ganó ante Inglaterra, tres titulares eran catalanes: Lamine Yamal, Marc Cucurella y Dani Olmo. También formaba parte de ese combinado David Raya. Y si uno se va más atrás, a la obra magna del fútbol español, el Mundial 2010, la cosa se vuelve directamente innegable a nivel futbolístico: Piqué, Puyol, Capdevila, Xavi, Cesc, Busquets… y Valdés. En su gran mayoría, no hablamos de jugadores simplemente útiles. Hablamos de la columna vertebral de uno de los mejores equipos de fútbol que han existido en este siglo.

Piqué, Cesc y Puyol celebran el Mundial en Sudáfrica / Agencias

"Sin duda seríamos una selección mundialista, capaz de hacer grandes cosas", aseguraba Gerard López tras vencer a Palestina en un partido en el que el resultado era lo menos importante y que no se perdió ni Hansi Flick. Y lo cierto es que, analizando a todos los futbolistas que podrían jugar con Catalunya, se puede pensar en grande.

Un once plagado de estrellas

Más allá de Lamine Yamal, Dani Olmo o Marc Cucurella, Catalunya contaría con hombres de primerísimo nivel como Joan García, Eric Garcia, Balde, Mingueza, Bartra, Aleix Garcia, Sergio Gómez, Edu Expósito, Jutglà, Puado, Àlex Moreno, Arnau Martínez, Joel Roca, Terrats... El once que se podría formar es más que atractivo.

Catalunya ganó a Argentina 4-2 en 2009 / Agencias

La pregunta es clara. ¿Hasta dónde llegaría Catalunya en una Eurocopa? ¿Y en un Mundial? Depende de con quién se discuta. Lo que es innegable es que, en 2009, se venció a la todopoderosa Argentina en el Camp Nou con jugadores como Martín Demichelis, Fernando Gago, Javier Pastore, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi o Gonzalo Higuaín sobre el césped.