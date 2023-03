Liga Nacional Juvenil: Un pulso para tres

EF Gavà, Gimnàstic Manresa y CE Mercantil luchan por el ascenso a Juvenil División de Honor Jose Manuel Serrano (EF Gavà), Óscar Segura (Nàstic Manresa) y Marc Xalabarder (CE Mercantil) analizan con SPORT el tramo final de temporada

Tres equipos y un único destino, conseguir una de las dos plazas en juego para la División de Honor Juvenil de la temporada 2023/24. Escola F. Gavà, Gimnàstic Manresa y CE Mercantil luchan por un mismo objetivo cuando solo faltan 7 jornadas para la finalización del curso.

Solo 2 puntos separan a tres equipos que buscan un ascenso para alguno de ellos histórico. Este seríael caso de la Escola de Futbol Gavà. Ahora mismo, segundo en la tabla, afronta el tramo final de la temporada con 45 en su haber y con la potestad de depender de sí mismos.

"Subir nunca es fácil, suele haber varios implicados. El año pasado logramos el ascenso, así que este año estaba previsto retomar el proyecto, pero nos hemos encontrado con esta situación y lo vamos a luchar hasta el final", asegura Jose Manuel Serrano, técnico de la EF Gavà.

Cuando todo indicaba a una temporada tranquila en la parte noble de la tabla clasificatoria, el gran momento vivido en los últimos meses les permite soñar de manera real.

"La clave del equipo sin duda es que todos tienen interiorizado la idea clara que se quiere imponer. Tenemos a bastantes jugadores del Cadete División de Honor del año pasado que están rindiendo a buen nivel. Sobre todo trabajo diario y metodología clara", añade el míster de la EF Gavà.

Una racha de 5 victorias consecutivas colocan al conjunto entrenado por José Manuel Serrano, colíder de la categoría junto a RCD Espanyol B, todo esto, en el mejor momento de la temporada. Por delante, un reto de siete jornadas.

"Va a ser durísimo, evidentemente hemos llegado aquí y el objetivo es subir. Sería un premio maravilloso a todo el trabajo de la temporada, lo tenemos por delante son 7 finales con rivales muy complicados. A priori, Nàstic Manresa parecía superior a los demás, pero se ha igualado todo", confiesa a SPORT.

El ascenso de la Escola F. Gavà supondría historia para el club, ya que sería la primera presencia en la máxima categoría del fútbol juvenil a nivel nacional.

Su perseguidor más cercano, el Gimàstic de Manresa, entrenado por Óscar Segura, ha perdido en las últimas jornadas la condición de máximo aspirante al ascenso tras la derrota frente al FC Barcelona B y CF Damm.

"Juvenil Nacional siempre suele estar reñida, se resuelve a final de temporada, aún queda mucho. Somos equipos que llevamos mucho tiempo rindiendo a alto nivel", explica Óscar Segura, técnico del Nàstic de Manresa.

Pese a ello, siguen la estela de la Escola F. Gavà, que está a tan solo un punto por encima. Es decir, los de Óscar Segura tienen un bagaje de 44 puntos en 23 jornadas disputadas.

"Debemos mantener lo que hemos hecho durante todo el año, necesitamos también tener ese punto de suerte", asegura Óscar a SPORT.

Un Gimàstic de Manresa que tiene un acuerdo de colaboración con el Andorra FC de Segunda División. Esto implica que algunos de sus jugadores pasen semanas entrenando con el equipo andorrano, incluso llegando a ir convocado como es el caso de Arnau Prat o Marc Bombardó con tan solo 16 años. "Es algo muy bueno para nosotros, solo el hecho de compartir vestuario y día a día con un equipo de Segunda División les hará progresar mucho a los jugadores. Es algo diferencial para nosotros", añade el técnico.

Tras sufrir un pequeño bache en las últimas 3 jornadas, los de Óscar Segura reciben este fin de semana al líder de la categoría, el RCD Espanyol B. Recuperar el liderato sería una inyección de aire fresco necesario si de verdad están tras el ansiado retorno a División de Honor.

"Encaramos el tramo final con mucha ilusión, está todo igualado. Vamos a ir partido a partido", afirma Segura sobre lo que resta de temporada.

El tercer aspirante, el CE Mercantil, busca de nuevo situarse entre los mejores equipos juveniles del panorama catalán. Para ello, y volver a ser un habitual de División de Honor, buscará durante los próximos dos meses arrebatar la plaza de privilegio que ostenta a día de hoy la Escola F. Gavà.

"El objetivo a principio de temporada no era estar aquí a falta de pocas jornadas, pero aun así lucharemos por lograrlo. Tenemos dos rivales muy exigentes que luchan por lo mismo", explica Marc Xalabarder, técnico del CE Mercantil.

El equipo entrenado por Marc Xalabarder es cuarto clasificado con 43 puntos, dos menos que los líderes de la tabla. "La liga está muy igualada, cualquier rival te puede quitar puntos. No es muy habitual que haya tanta igualdad. Para los aficionados neutrales seguro que será más emocionante, pero será muy duro", confiesa Marc a SPORT.

Recientemente ascendidos de Juvenil Preferente, el CE Mercantil no cuenta además con Primer Equipo, Marc Xalabarder asegura que esto ya es un éxito: "Le doy mucho mérito a lo que estamos haciendo. No todo es jugar para un club con prestigio, nosotros queremos compromiso. El hecho de que no tengamos Primer Equipo nos afecta claramente, pero los jugadores que tenemos van con todo por el Mercantil".

Ahora, por delante, un ‘rush’ final más apretado que nunca en el que un único equipo saldrá vencedor.

"Los enfrentamientos directos serán clave. Te equivocarías si piensas en otros partidos, todos los equipos se juegan algo. Cada partido será una final. El tramo final lo afrontaremos con la mayor de las ilusiones, disfrutar cada partido y si logramos el ascenso, bienvenido sea, pero no tenemos que poner presiones de más a los jugadores. El objetivo a largo plazo era mantener la categoría", afirma el míster del CE Mercantil.