Sin liderato en la Nova Creu Alta

La Nova Creu Alta ya no es un templo inexpugnable. Después de una racha impecable que ha sostenido el sueño del ascenso durante meses, el Sabadell perdió por primera vez en su feudo en esta liga. Lo hizo además ante un Betis Deportivo que se vistió de verdugo inesperado, rompiendo una estadística que parecía grabada en piedra. La jornada 31 quedará marcada en el calendario arlequinado no solo por los goles encajados, sino por el fin de un ciclo de dominio que ha durado tres meses exactos en lo más alto de la tabla.

El Eldense, en un estado de forma arrollador, ha aprovechado el tropiezo del conjunto de Ferran Costa para asaltar la primera plaza, dejando al Sabadell con la extraña sensación de quien despierta de un sueño plácido con un golpe seco. Un solo punto separa ahora a los arlequinados de la cima, una distancia mínima en lo numérico pero pesada en lo psicológico tras haber comandado el grupo con autoridad desde hace doce semanas.

En el vestuario, sin embargo, el mensaje es de una calma tensa pero constructiva. Ferran Costa, siempre protector con los suyos, recordó tras el pitido final que "un mal día no define a un equipo". Y es cierto. La trayectoria de este Sabadell invita a la fe más que al pesimismo. Perder la condición de invicto en casa era una posibilidad estadística que, por desgracia, se materializó ante un filial bético que aprovechó cada resquicio, pero el crédito de esta plantilla sigue intacto ante una afición que sabe que lo peor que se puede hacer ahora es dudar.

El calendario ofrece ahora una oportunidad de redención inmediata, aunque con trampa. El Sabadell deberá visitar la próxima jornada al Sevilla Atlético, colista de la categoría, en un duelo donde solo vale ganar para recuperar las sensaciones de líder. Mientras tanto, el nuevo dueño del primer puesto, el Eldense, tendrá un examen de altura en el campo del Betis Deportivo, el mismo escenario que acaba de desnudar las pocas carencias del conjunto arlequinado.