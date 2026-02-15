Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol catalán

El liderato, un poco más cerca

Los escapulados despetaron tras el descanso y golearon al Andratx

La entrada de Mendes cambió el rumbo del partido con su gol

Los cuatribarrados acumulan diez jornadas sin perder

Los cuatribarrados acumulan diez jornadas sin perder / UE Sant Andreu

Marçal Fontanals

El Sant Andreu sumó tres puntos vitales ante un combativo Andratx colocándose a tan solo dos del liderato tras un duelo que se resolvió en una segunda parte frenética. Pese a que el conjunto cuatribarrado llevó la iniciativa y controló el juego durante la primera mitad, fueron los visitantes quienes rozaron el gol con dos remates al palo, obra de Nacho y Gálvez.

Tras el descanso, el guion cambió radicalmente gracias a la profundidad de banquillo local. En el minuto 63, Pablo desaprovechó una ocasión clarísima para los barceloneses, un fallo que dio paso a la efectividad arrolladora del cuadro de Natxo González. Mendes, en su primera intervención tras entrar al campo, inauguró el marcador culminando una gran jugada colectiva que acabó con una asistencia de Albertito. Poco después, el propio Albertito sentenció el choque con un potente disparo desde la frontal del área. Ya en el tiempo añadido, Max Marcet cerró la goleada transformando un penalti, dejando al rival balear sin premio tras resistir con valentía durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Sant Andreu:Iñaki; Andreu, Blanco, Lucas Viña (Noel, 86’), Pau Darbra, Albertito, Walid (Mendes, 67’), Javi Gómez (Méndez, 86’), Alexis, Serrano (Max Marcet, 67’) y Pablo (Barry, 67’).

Andratx:Elías; Nicoli, Navarro, Kevin, Marckus, Gálvez (Garry, 60’), Nacho (Quim, 83’), Llabrés, Gabri (Tello, 46’), Romano (Eugenio, 77’) y Kata (Sergi, 77’).

Goles:1-0 M. 68 Mendes. 2-0 M. 72 Albertito. 3-0 M: 92 Max Marcet (p).

Árbitro: Béjar Caballero. T.A: Javi Gómez, Albertito, Viña, Walid / Romano, Eugenio, Marckus y Nacho.

Campo: Narcís Sala.

