Líder por primera vez

Por primera vez esta temporada, la UE Cornellà se ha situado al frente de la Tercera RFEF, con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, el Badalona, y siete sobre el sexto, el Vilanova Geltrú, después de encadenar trece jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Es su tercera mejor racha histórica y, sobre todo, la más madura.

La última vez que el Cornellà perdió fue el 5 de octubre, en Badalona (4-1), una goleada que marcó un punto de inflexión y un cambio trascendente en el devenir del equipo verde.

Y es que desde entonces, el equipo no ha vuelto a caer, con un balance de nueve triunfos y cuatro empates, las dos últimas victorias, por la mínima n el Nou Municipal ante el Hospitalet, un rival directo, y la UE Vic. Además, el equipo de Sanabre no ha dejado de anotar en los trece partidos, veintiocho goles en total, para un total de 32, que lo sitúan como el equipo más realizador del grupo. Leo Dos Reis y Gúzman, con seis goles y Golubovic con cinco, son su tridente.

Pero el dato clave está en la regularidad. El equipo ha sabido sumar incluso cuando no ha brillado, sostener partidos incómodos y resistir momentos de duda sin descomponerse.

El último ejemplo llegó ante el Vic, en un encuentro espeso, trabado y con aroma de empate. Cuando el reloj marcaba el minuto 96, apareció Peñalba para romper el equilibrio y desatar la euforia. No fue solo un gol decisivo; fue una declaración de intenciones. El equipo busca el ascenso para recuperar la plaza perdida la temporada pasada en Segunda RFEF.