Demasiado líder para el Nàstic

El líder pasó con nota un exigente examen a Tarragona. El Atlético Madrileño se impuso con solvencia ante un Nàstic que no le salió nada. Una derrota muy protestada desde las gradas.

Hubo mucho respeto en los primeros minutos, con un Nàstic que quiso el balón y se mostró algo más ambicioso que el filial. El meta Esquivel, en el minuto 21, salvó el primer gol local al sacar una milagrosa mano en un remate de cabeza de Álex Jiménez tras un centro de Sergio Camus. No perdonó Omar Janneh al rematar un balón colgado al interior del área después de un lanzamiento de falta. El delantero colchonero cabeceó impecablemente sin oposición. Poco después, el defensa grana César Morgado pudo marcar ante Esquivel (34’).

En la segunda mitad, Óscar Sanz estuvo cerca del empate (53’). Esquivel se encargó de mantener la ventaja de su equipo. Posteriormente, Julio Díaz estuvo a punto de hacer un gol olímpico (60’). Lo consiguió Arnau Ortiz tras culminar un rápido contragolpe con un gran disparo. Cedric pudo dar vida a su equipo (77’). Javi Serrano hizo el tercero en el añadido. (11)