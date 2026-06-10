La leyenda Craviotto sigue vigente en el Martinenc

El FC Martinenc ha sacudido el mercado de fichajes con la incorporación del veterano guardameta Carlos Craviotto para su primer equipo masculino. La dirección deportiva de la entidad azul ha confirmado la noticia este martes, sumando a sus filas a un futbolista de 43 años con una experiencia inigualable.

Craviotto, nacido en Lleida en 1983, llega procedente del Tona, equipo en el que ha militado con nota alta durante los dos últimos cursos ligueros. El portero es un auténtico mito del fútbol catalán, tras encadenar 24 temporadas consecutivas jugando en Tercera División o categorías de nivel superior.

Su camino formativo arrancó en el AEM de su tierra natal y continuó en la UE Lleida, donde llegó a competir en la exigente División de Honor. El estreno en la categoría amateur le llegó en 2002 con el Tàrrega, en Tercera División, adueñándose rápidamente de la titularidad bajo los tres palos. Posteriormente pasó tres años en el Castelldefels antes de unirse al proyecto del Miapuesta, club con el que debutó en la extinta Segunda División B.

Su época dorada llegó a partir de 2008 con el CE L'Hospitalet, club en el que permaneció siete años y donde cosechó un ascenso y un campeonato de liga.Tras dejar el conjunto ribereño, prolongó su carrera en la división de bronce en clubes de la talla del Sabadell, Gavà, Cornellà y el Ontinyent.

En 2019 regresó al fútbol catalán para defender la portería del Sant Andreu, pasando luego tres meritorias campañas en El Prat entre los años 2020 y 2023.Tras un breve paso por el Badalona y sus dos años en Tona, Craviotto llega al Martinenc avalado por la espectacular cifra de 476 partidos oficiales a sus espaldas.