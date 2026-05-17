Leo Messi marca la diferencia: operación millonaria en el Cornellà

Leo Messi es único. Solo él es capaz de movilizar masas y causar un impacto como el que causó al adquirir la Unió Esportiva Cornellà: "¡La noticia del siglo!", presumía el club del Baix Llobregat. No era un bulo, no. El mejor futbolista de todos los tiempos, en su deseo de reforzar su vínculo con su querida Barcelona, da - y dará - un gigante impulso al club ribereño, cuyo fútbol base es de los más prolíferos de Catalunya.

El exculé, piedra angular del proyecto de Inter Miami, cuenta con nada menos que 506 millones de seguidores en 'Instagram'. La noticia elevó a la entidad a otra dimensión: pasó de contar con 39.113 seguidores a 280.000 pasadas las primeras 24 horas. Ahora, un mes más tarde, la UE Cornellà acumula 820.000 'followers'. Supera a muchos clubes de Primera División, entre ellos su vecino Espanyol (545.000).

La Unió, que juega esta misma tarde la ida de los cuartos del playoff de ascenso a Segunda RFEF ante el Vilanova i la Geltrú, ha cerrado un acuerdo de patrocinio de dos temporadas con MyInvestor, neobanco respaldado por Andbank, El Corte Inglés Seguros y AXA España, entre otros inversores.

El acuerdo incluirá la presencia del logo de MyInvestor en la equipación del primer equipo, dará visibilidad de marca en el estadio y contemplará acciones conjuntas de comunicación.

La entidad financiera, que se define como la mayor fintech española por volumen de negocio, administra actualmente 16.000 millones de euros y sigue consolidando su presencia comercial en sectores de alta visibilidad y fuerte conexión emocional, como el deporte.

"Para el club, esta alianza representa una oportunidad para seguir vinculando su crecimiento a proyectos que comparten valores como la formación, el esfuerzo, la superación y el desarrollo de las nuevas generaciones. La UE Cornellà mantiene como ejes esenciales de su identidad el arraigo a la ciudad, el fútbol base y el acompañamiento a los jóvenes futbolistas en su proceso de crecimiento", escribe la entidad del Baix Llobregat.

Noticias relacionadas

"Unir esfuerzos con una entidad referente en la formación de jóvenes y en la transmisión de los valores del deporte es un orgullo. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el talento, el esfuerzo y el desarrollo de las futuras generaciones", señala Nuria Rocamora, CEO de MyInvestor.