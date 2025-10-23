"Aún estoy lejos de ser infeliz en el Europa"

El centrocampista del CE Europa, Álex Plà, vive un inicio de temporada distinto al de años anteriores. Tras ser indiscutible en su primera etapa con la camiseta escapulada, hoy pelea por minutos en un equipo donde la titularidad se ha puesto más difícil.

Ascenso del Europa y descenso de Álex Plà.

Estoy contento con mi rendimiento. En los minutos que he tenido he aportado, y las dos asistencias son un buen ejemplo. Venía de unas molestias las dos últimas semanas de la pretemporada, pero físicamente me encuentro bien.

No hay contrato indefinido para la titularidad.

Un poco sorprendido por no ser titular, lo reconozco. Pero el equipo está funcionando y hay mucha competencia. En el Europa esto no es nuevo para mí. En mi primera etapa fui indiscutible, ahora llevamos solo ocho jornadas y ya veremos cómo acaba el año.

Aday Benítez quizás tenga sus motivos.

No soy de pedir explicaciones, ni las espero. Es gestión del míster. En el mediocampo somos seis y solo dos suelen ser titulares. Si me sorprendiera mucho, lo hablaría, pero de momento prefiero trabajar y esperar mi oportunidad.

Una situación nueva, una realidad incómoda.

No me gusta no jugar, pero lo importante es sentirse futbolista. Prefiero aportar aunque sea desde otro rol. Hay jóvenes que aprietan y te obligan a rendir. En cualquier momento puede cambiar todo.

Futbolista rima con egoista.

Claro. Todos diríamos que preferimos jugar el 100% de los minutos, pero lo importante es que el equipo gane. Eso sí, esperaba tener más participación, y estoy en ese proceso de ver hasta dónde puedo llegar. El jugador es egoista, pero somos 22, siempre hay cinco o seis que no juegan, pero no soy de frustrarme ni hundirme. Estoy intentando aprender.

El fútbol no se acaba en el Europa.

Sí, aunque si viera que no se confía, quizá tendría que pensar en otras cosas. Pero me costaría irme. Aún estoy muy lejos de no ser feliz en el Europa. Al final es ver si se confía en mi o no pero igual hay que pensar en algo. De todas formas, me costaría irme si el club me planteara un cambio.

El fútbol y sus puertas giratorias.

Sí, se nota. Los que han llegado son más profesionales, más hechos. La diferencia entre Segunda y Primera RFEF es real. No todos los de Segunda podrían competir aquí. Pero no achaco mi suplencia a eso, es una cuestión de roles.

Menos minutos pero el mejor en asistencias.

Sí. Con la segunda asistencia llevaba solo 80 minutos de juego. En esa proporción estoy contento. Intento mejorar cada año y superar al Álex Pla de otras temporadas.

Seis goles y once asistencias hace dos temporadas, números golosos para un representante.

En esa temporada estaba más cerca del área, jugaba a dar el último pase, a controlar el partido, participaba en jugadas de estrategia, corners, faltas laterales y estaba siempre cerca de gol. El equipo jugaba a algo que me iba muy bien.

Con el 10 a la espalda se espera a un jugador diferencial.

Nunca había llevado el 10, y me hizo ilusión. Ser mediapunta ofensivo implica responsabilidad. Es un número que pesa, pero me motiva.

De un centrocampista se espera inteligencia táctica, visión de juego y equilibrio entre ataque y defensa.

La temporada pasada jugué más de 8 o incluso de 6, y tuve menos llegada. Aun así di seis asistencias en unos minutos limitados por lesión. Quiero demostrar que puedo estar en esta categoría. No soy goleador, pero si tengo minutos, los números llegarán.

Qué más milagros espera ver.

En este Europa ya han pasado cosas que parecían milagros. En casa somos muy fuertes. Me lo creo todo. El ascenso está fuera de nuestro imaginario pero no digo que es imposible, aunque lo veo muy lejos ahora, pero llevo dos años que están pasando cosas que no imaginas, obviamente es improbable pero en este Europa no hay nada imposible.

Seguir en el Nou Sardenya sería uno más.

Sería una pena enorme tener que dejar nuestro campo. En el Nou Sardenya se respira fútbol. Si tenemos que jugar fuera, esperamos que ese nuevo campo también se convierta en un fortín.

Siete clubs y siempre en Cataluña.

He tenido ofertas, pero estaba terminando la universidad, luego vino el Covid… y no me atraía irme fuera. Entiendo a quien lo hace, pero no va conmigo. Si solo tuviera el fútbol, quizá me habría movido más.

Hay otro Álex Plà, ingeniero.

Trabajo 30 horas a la semana. Antes eran 40. Me considero profesional aunque no viva del fútbol. Si pudiera elegir, me quedaría solo con el fútbol, pero no puedo. El fútbol no es para siempre, a mi no me va a pasar que pueda vivir del fútbol. Ya no tengo tiempo para siestas ni gimnasio.