Lamine Yamal y Aitana, los mejores catalanes de 2025

Aitana Bonmatí y Lamine Yamal fueron proclamados este martes Mejor Jugadora y Mejor Jugador Catalanes de la temporada 2024-25, tras imponerse con claridad en las votaciones del Jurado de la 13ª Gala Estrelles del Futbol Català. La centrocampista de Sant Pere de Ribes, que obtuvo un 51,22% de los votos, revalida su dominio en el fútbol femenino catalán en un año donde volvió a ser determinante en los éxitos del FC Barcelona. Lamine, con un contundente 65,85%, confirma a sus 18 años su condición de fenómeno generacional y referente inmediato del fútbol catalán.

La reunión del Jurado, celebrada en la Antigua Fábrica Estrella Damm, reunió a dirigentes, exjugadores, periodistas y representantes institucionales, en un encuentro que sirvió para perfilar los reconocimientos que se entregarán el próximo 29 de diciembre, en el mismo escenario, en una gala retransmitida por TV3.

Bonmatí llega al reconocimiento tras otro curso dominante en el Barça y en la selección española. Su peso competitivo, su liderazgo y su impacto en los grandes escenarios la consolidan como el proyecto más sólido del fútbol femenino catalán de la última década.

La irrupción de Lamine, por su parte, ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que desborda expectativas. El extremo azulgrana firmó un curso excepcional, tanto en su club como con la selección española, donde su desparpajo y productividad ofensiva han instalado a Cataluña en el mapa global del talento emergente.

Premios Jurado: un gesto a la identidad y a la historia

Más allá de las categorías principales, el Jurado quiso subrayar dos historias muy distintas pero igualmente simbólicas. Míchel Sánchez, técnico del Girona FC, recibirá un galardón especial por su esfuerzo constante por integrar la lengua catalana en su día a día y por liderar al club rojiblanco en su histórica clasificación para la Liga de Campeones.

El segundo reconocimiento recaerá en el RCD Espanyol, que este año celebra su 125º aniversario. La FCF destaca la trayectoria de una entidad que se ha convertido en uno de los pilares del deporte catalán y que mantiene una identidad firme tras más de un siglo de historia.

Ramon Agenjo, presidente del Jurado, destacó el valor simbólico del acto: “La Gala Estrelles es una celebración única, porque reúne todas las dimensiones del fútbol catalán: profesional, formativo, social e institucional”. La edición de este año volverá a contar con un trío de presentadores mediático y cercano a la afición: Gerard Romero, Laia Ferrer y Víctor Navarro.

El próximo 29 de diciembre, Catalunya volverá a vivir una noche de reivindicación colectiva: talento, identidad y reconocimiento para un fútbol que continúa exportando referentes al mundo. Bonmatí y Lamine serán, esta vez, las dos caras más visibles de una constelación que no deja de crecer.