Fútbol catalán
Lamin Juwara estará unos seis meses de baja
El delantero del Vilanova sufrió una grave lesión de rodilla en el amistoso ante el Manresa
Llegó esta temporada procedente del Mollerussa
El CF Vilanova confirmó la peor noticia posible para el arranque de temporada. Lamin Juwara, delantero de 25 años llegado este verano desde el CFJ Mollerussa, se lesionó de gravedad en la rodilla durante el amistoso disputado el miércoles en El Congost frente al CE Manresa.
El futbolista leridano, titular en el cuarto partido de pretemporada, tuvo que abandonar el terreno de juego de manera obligada. Las pruebas médicas han dictaminado que necesitará aproximadamente seis meses para volver a vestir la camiseta blanquiazul. Se trata de un duro contratiempo tanto para el jugador como para el nuevo entrenador Conrad García, que confiaba en él como una de las piezas clave del ataque
Juwara aterrizó en Vilanova cargado de goles y motivación tras tres temporadas en el Pla d’Urgell, donde firmó 19 tantos en Liga.
- Florentino localiza a su 'anti Rodri': fichaje a la vista para el Madrid
- Cabreo monumental con el Barça de los jugadores que entrenan a parte
- Las cifras de la nueva oferta del Barça por Rodri con un tope establecido
- Enfado mayúsculo de Julián Álvarez y su entorno con Simeone
- José Mourinho (63 años) recuerda qué pensaba de Pep Guardiola cuando coincidieron en el Barça: 'Era un jugador muy inteligente
- Mikautadze, el supuesto 'tapado' del Barça por si falla Julián Álvarez
- Mourinho vuelve a cargar contra Casillas: “En tres conversaciones me di cuenta de que estaban consentidos”
- Qué fue de Roberto Dueñas (50 años): El gigante madrileño del Barça que ganó 13 títulos y conquistó los corazones azulgranas