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Fútbol catalán

Lamin Juwara estará unos seis meses de baja

El delantero del Vilanova sufrió una grave lesión de rodilla en el amistoso ante el Manresa

Llegó esta temporada procedente del Mollerussa

Lamin Juwara

Lamin Juwara / @cfvng

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El CF Vilanova confirmó la peor noticia posible para el arranque de temporada. Lamin Juwara, delantero de 25 años llegado este verano desde el CFJ Mollerussa, se lesionó de gravedad en la rodilla durante el amistoso disputado el miércoles en El Congost frente al CE Manresa.

El futbolista leridano, titular en el cuarto partido de pretemporada, tuvo que abandonar el terreno de juego de manera obligada. Las pruebas médicas han dictaminado que necesitará aproximadamente seis meses para volver a vestir la camiseta blanquiazul. Se trata de un duro contratiempo tanto para el jugador como para el nuevo entrenador Conrad García, que confiaba en él como una de las piezas clave del ataque

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Juwara aterrizó en Vilanova cargado de goles y motivación tras tres temporadas en el Pla d’Urgell, donde firmó 19 tantos en Liga.

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