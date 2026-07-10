L’Escala apuesta por David Gurillo

L’Escala confirmó la continuidad de David Gurillo, uno de los grandes responsables del exitoso curso 2025/2026. El técnico de Torroella de Montgrí, de 30 años, ha firmado su renovación hasta el verano de 2027, compaginando el banquillo y la dirección deportiva.

Gurillo llegó al club en 2024 como director deportivo y responsable de la base (cadete y juvenil). En mayo de 2025 dio el salto al primer equipo, convirtiéndose en el técnico más joven de la Tercera RFEF. Su pasión por los banquillos empezó con solo 16 años. En su primera temporada al frente del equipo, los azulgranas cuajaron una gran campaña. Acabaron en séptima posición, ocupando plazas de play-off durante gran parte del año. Solo las bajas importantes en el tramo final les impidieron mantener esas posiciones más altas. Los 46 puntos logrados rozan el récord histórico del club en la categoría.

La 2026/2027 será la cuarta temporada consecutiva del L’Escala en Tercera RFEF, consolidando un proyecto estable y ambicioso en la Costa Brava.

Con experiencia en la academia del Girona y en Chipre, el torroellense transmite energía, cercanía y una clara idea de juego. Su doble rol (entrenador y director deportivo) es poco habitual, pero la confianza de la junta es total.