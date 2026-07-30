Kolderiu: "Entiendo que Víctor Valdés no me fichara por ser 'youtuber', pero me faltó que me avisara antes"

Con el lanzamiento de Mamutland 2: La lucha por el 10, Kolderiu ha consolidado un proyecto que nació casi por casualidad: convertir uno de los modos carrera más populares de su canal de YouTube en una exitosa saga literaria. Sin embargo, detrás del creador de contenido que hoy reúne a millones de seguidores asoma una trayectoria deportiva muy exigente. Mientras se erigía como uno de los grandes referentes españoles del EA Sports FC, Carles Santaló compaginó durante años las pantallas con los guantes como portero en el fútbol federado. Se formó en las canteras del Espanyol y el Girona, y defendió la meta de clubes como el Horta, el Unión Adarve, la FE Grama, el DUX Internacional y el Vilassar de Mar.

En esta entrevista con SPORT, el creador catalán recuerda cómo logró equilibrar los entrenamientos con YouTube, repasa los motivos de su temprana retirada, celebra el éxito de Mamutland y analiza la actualidad del FC Barcelona, el club del que nunca ha escondido ser un fiel seguidor.

Primero publicaste un libro centrado en cómo mejorar en FIFA y después diste el salto a la ficción con la saga Mamutland, nacida de un modo carrera que creaste en YouTube. ¿Cómo surge la idea de convertir ese universo en una novela?

Mi idea nace porque hacía un modo carrera en YouTube un poco diferente, el de la NASA. Ahí ya empezaba a inventar historias y no era solo fichar jugadores o jugar partidos. Pasaban cosas entre encuentros: un jugador se enfadaba, aparecían noticias, surgían conflictos... El problema es que el FIFA te limita mucho. Cuando terminé esa serie pensé que, si quería contar todas esas historias de verdad, un libro no tenía ningún límite. Me lancé a la aventura y ahora ya van dos libros publicados y estoy trabajando en el tercero, que debería salir hacia finales de noviembre, más o menos un año después del primero.

No es habitual que en solo un año se publiquen tres libros de un mismo universo. ¿Esperabas que la saga tuviera este éxito?

Cuando empecé el primero ya tenía claro que no quería que fuese un libro independiente. Al final son temporadas y la historia queda abierta. Mi idea era publicar uno al año, porque me parecía un ritmo lógico, pero desde la editorial me dijeron que había que acelerar un poco el proceso. Me animaron a intentar sacar uno cada seis meses y decidimos apostar por ese calendario. Al final ha salido muy bien.

Uno de los ejes principales de Mamutland 2 es la lucha por el liderazgo y la gestión del ego dentro de un vestuario. ¿Cuánto hay de experiencias reales que viviste en la novela y hasta qué punto este tipo de conflictos son habituales en el fútbol?

Son muy habituales. Todo el mundo quiere jugar, hay jugadores que entienden mejor quedarse en el banquillo que otros, algunos tienen objetivos muy ambiciosos y otros son más conscientes de hasta dónde pueden llegar. El libro se nutre de todo eso: de cosas que he vivido, de historias que he escuchado y de situaciones que veo que ocurren en el fútbol real. A partir de esa base voy construyendo la ficción.

En uno de tus vídeos más personales llegaste a reconocer que hubo una etapa en la que acabaste odiando el fútbol por todo lo que viviste con algunos entrenadores durante tu formación. ¿Cómo llegaste a ese punto y qué hizo que volvieras a disfrutar de este deporte?

Todo viene de que yo quería llegar sí o sí al fútbol profesional. Llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de que quizá no va a ser posible y te impones una presión y unas prisas que no corresponden a esa edad. Dejas de disfrutar. Más que volver a enamorarme del fútbol, lo que conseguí fue volver a divertirme. Y no fue porque bajara el nivel, porque jugando en Tercera División o Segunda B seguía teniendo una exigencia enorme. Lo que cambió fue mi mentalidad. Dejé de sufrir por cada error, por cada parada, por pensar constantemente si iba a llegar más lejos o no.

Mientras tu canal de YouTube no dejaba de crecer, seguías entrenando y jugando en clubes con aspiraciones importantes. ¿Cómo conseguías compaginar ambas facetas?

En realidad era mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Cuando jugaba en Tercera, la mayoría de mis compañeros trabajaban ocho horas al día y empalmaban directamente el trabajo con el entrenamiento. Yo en cambio tenía la suerte de dedicarme a YouTube. Lo único que realmente tuve que sacrificar fueron colaboraciones presenciales. Si había entrenamiento, iba al entrenamiento; si había partido, estaba al cien por cien. Esa fue siempre mi filosofía.

Hubo una etapa en la que incluso uniste ambos mundos compartiendo en YouTube tus partidos con el Horta. Aquella temporada rozasteis el ascenso y algunos de esos vídeos siguen siendo de los más vistos de tu canal. ¿Esperabas semejante repercusión?

Fue una de las cosas que más me sorprendió. La gente se involucró muchísimo. Venían al campo, animaban al equipo... fue una época espectacular. También tuvimos suerte de que todo salió de cara. El Horta ganaba prácticamente cada semana, hicimos una segunda vuelta increíble y, personalmente, fue uno de mis mejores momentos como portero. Si ese año hubiéramos descendido y yo hubiera estado subiendo vídeos después de cada derrota, seguramente la reacción habría sido muy distinta.

Carles Santaló en un partido / David Ramírez

En 2020 estuviste muy cerca de volver al Horta de la mano de Víctor Valdés, pero finalmente decidió no ficharte por ser youtuber. ¿Cómo viviste aquella situación?

Fue una situación un poco peculiar. Entiendo perfectamente que haya entrenadores que prefieran no mezclar ese tipo de perfiles. Lo único que siempre he dicho es que me habría gustado que me avisara antes. Me pidió que le diera una vuelta al tema de seguir subiendo vídeos y luego nunca llegó a comunicarme claramente la decisión. Más que el no, lo que me molestó fue quedarme esperando una respuesta. Con el tiempo tampoco me supuso un gran disgusto. De hecho, luego él dejó el equipo pocos meses después y hubo bastantes problemas.

¿Crees que todavía existe el prejuicio de pensar que un creador de contenido no puede rendir al máximo como futbolista?

Sí, creo que existe, pero no lo comparto. Al final hay que conocer a la persona. Hay gente que no estudia ni trabaja y tiene unos hábitos terribles. Y también hay gente que crea contenido y es completamente profesional. Nunca entendí por qué alguien iba a pensar que por subir vídeos no iba a estar comprometido con el fútbol. Después, cuando entrenas todos los días, juegas y cumples como uno más, la gente se da cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada respecto a cuando todavía no era youtuber.

El año pasado decidiste poner punto final a tu carrera como futbolista con solo 27 años, después de tres temporadas en el Vilassar de Mar y varias lesiones. ¿Fue una decisión que tenías meditada desde hacía tiempo o hubo un momento concreto en el que entendiste que era el momento de decir adiós?

Plantearme dejar el fútbol lo he tenido en la cabeza prácticamente todos los años. Más allá de jugar más o menos, las lesiones nunca me han acompañado y eso ha sido algo que me ha quemado. En el Vilassar me rompí la rodilla el primer año, el segundo prácticamente no jugué y cuando parecía que empezaba a tener continuidad volvieron a aparecer lesiones musculares. Además coincidió con que el Vilassar pasó a ser el filial del Espanyol y prácticamente aquel proyecto se acabó. Lo interpreté como una señal y decidí dejarlo. Y la verdad es que no me arrepiento.

Te diste a conocer gracias a Ultimate Team, el modo online estrella del FIFA, pero ahora tu contenido gira principalmente alrededor de los modos carrera. ¿Qué te llevó a dar ese giro cuando ya eras uno de los grandes referentes del videojuego?

Cambié porque me aburría. Creo que es imposible entretener a la gente con algo que ya no te entretiene a ti. Si yo no me lo paso bien, es muy difícil que quien está viendo el vídeo disfrute. No me veo volviendo a Ultimate Team. Competir como antes en el FIFA no me llama nada. Otra cosa sería que hicieran un modo carrera online, donde la gestión de la plantilla fuera la parte principal y luego hubiese competición entre los usuarios.

Además del canal principal, también tienes el de Tito Kolde, donde hablas de actualidad futbolística. ¿Cuándo te diste cuenta de que a la gente también le interesaba escucharte opinar sobre fútbol y, sobre todo, el Barça?

Coincidió con el verano del caso Nico Williams y empecé a subir más vídeos porque realmente me apetecía hacerlo. Durante el Mundial, he comentado prácticamente todos los partidos y es algo que disfruto muchísimo. Veo el encuentro, me siento media hora delante de la cámara, doy mi opinión... y listo. Es algo que me sale de forma muy natural.

Tus opiniones futbolísticas suelen viralizarse, especialmente cuando hablas del Barça. ¿Cómo valoras el momento que vive el equipo desde la llegada de Hansi Flick?

Desde que está Flick todo es una maravilla. Las cosas están yendo muy bien y, aun así, siempre hay gente con ganas de criticar pase lo que pase. Viendo cómo se está moviendo el Madrid en el mercado y cómo está el Barça, creo que hay que valorar muchísimo lo que está consiguiendo este equipo. Si estás viendo un partido que ganas 4-3 y lo único que haces es pensar en los tres goles que te han marcado, nunca te lo vas a pasar bien. Si no disfrutas viendo jugar a este Barça, no sé qué equipo puede hacerte disfrutar.

Hace diez años tu gran objetivo era llegar al fútbol profesional. Hoy eres uno de los mayores creadores de contenido deportivo de España y has publicado dos novelas. ¿Podías imaginar esta vida cuando abriste tu canal de YouTube?

Era imposible. Cuando empecé ni siquiera sabíamos hasta dónde podía llegar YouTube. Había gente que pensaba que la plataforma desaparecería. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que los creadores de contenido son una figura pública más, igual que antes lo eran únicamente los de la televisión. La verdad es que estoy encantado con la vida que tengo. Nunca me la habría imaginado.

¿Cuánto tiempo más te ves creando contenido?

No me imagino dejándolo. Hace años se decía mucho eso de que a los 30 ya no estarías en YouTube, pero luego llegas a los 30 y te das cuenta de que simplemente cambian las cosas que te apetece hacer. Quizá a los 40 haga un contenido diferente, pero no me veo dedicándome a otra cosa. Siempre digo lo mismo: si mañana me tocara la lotería, seguiría haciendo vídeos. Quizá estaría más tranquilo económicamente y viajaría más, pero seguiría hablando de fútbol.