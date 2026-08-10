Khalid irrumpe con goles en el Europa

El doblete ante el Prat en el Torneig Històrics no fue una sorpresa sino una confirmación. Dos goles más en la final ante el Badalona refrendaron lo que se veía venir, la eclosión de un goleador que emerge en el Europa y que puede acabar asombrando en Europa.

Máximo goleador de la 40ª edición del Torneig Històrics, Khalid ha plasmado cuando se le han dado galones lo que a cuentagotas se dejó entrever la temporada pasada cuando ejercía de aprendiz a caballo del filial y el primer equipo.

Khalid Noureddine, 23 años, nacido en Figueres, los celebró con el gesto de quien quiere reivindicarse aunque sin alardes, los de un delantero que prefiere que hablen los números y no las palabras. Después de las salidas de Adnane Ghailan, Mahicas y Jordi Cano, el Europa necesita alguien que ocupe el área sin miedo y que tome el relevo con denuedo.

Khalid tiene la oportunidad de ser la solución goleadora del Europa después haberse fogueado en Figueres, Badalona, Manresa y Peralada.

En Peralada marcó dieciocho goles. En el filial del Europa, siete en apenas seis partidos. En el primer equipo, dos además de tres asistencias cuando aprovechaba los ratos que le daba Aday Benítez. Pero esos cuatro del Torneig Històrics pesan distinto. Son la primera prueba de que, cuando le dan confianza, responde.

Esta temporada apunta a titular, ya no es el niño que deslumbraba, es ahora el jugador que ha demostrado que merece estar. Que ha visto cómo otros pasaban por delante mientras él seguía marcando en categorías inferiores. Que ahora, en el Nou Sardenya, entiende que la oportunidad supone un antes y un después.

Khalid es un delantero de los que esperan el momento exacto, de los que no se frustran si el balón tarda en llegar. De los que saben que el fútbol, al final, premia a quien no se rinde. Figueres lo vio crecer, Peralada lo vio madurar y ahora en el Europa ha llegado el momento de explotar.