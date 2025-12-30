Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol catalán

Kenneth Soler refuerza la delantera del Reus Reddis

Llega procedente del Murcia, aunque ya llevaba meses entrenando con el Reus

Fue un jugador destacado de la cantera espanyolista, llegando a debutar con el primer equipo

El jugador celebra su único tanto con el Murcia

El jugador celebra su único tanto con el Murcia / Real Murcia

Isaac Fandos

Fichaje importante para el Reus Reddis. Kenneth Soler se incorpora a la disciplina del conjunto tarraconense para apuntalar la parcela ofensiva, que había tenido la baja de Joan Torrents en los últimos días.

Soler firma por el club rojinegro después de dos meses entrenando con el equipo, tras una etapa infructuosa el pasado curso en el Real Murcia, en el que tuvo un papel totalmente residual.

Formado en la cantera del Espanyol, en la que siempre fue uno de los jugadores más destacados, le costó el paso al fútbol amateur. Se inició en el Real Madrid Castilla, con el que prácticamente no disputó minutos, para pasar el siguiente curso al DUX Inter Madrid (Primera RFEF), en el que tampoco participó demasiado (593 minutos).

La temporada 2022/2023 volvió al Espanyol B, en Segunda RFEF, con el que, de nuevo, se convirtió en un jugador importante. 

El siguiente curso también formó con el filial blanquiazul, e incluso tuvo la posibilidad de debutar con el primer equipo en un encuentro ante el Tenerife en el RCDE Stadium. Después pasó al Murcia, donde no tuvo oportunidades, y ahora se redimirá en Reus.

