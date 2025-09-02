Kaptoum supera otra prueba

Hace apenas unas semanas llegaba a Tarragona Wilfrid Kaptoum para someterse a una prueba. Y no es que el camerunés fuera un desconocido, que con sus 29 años ya tiene recorrido, pero estaba sin equipo desde el pasado mes de enero tras desvincularse del Panserraikos y el Nàstic quería asegurarse de que estaba en condiciones de ser útil después del período de inactividad del jugador de más de seis meses. La dirección deportiva del equipo grana lo tuvo a examen para determinar si merecía formar parte de la plantilla dirigida por Luis César Sampedro.

Y aprobó después de dos semanas, demostrando que sigue teniendo aptitudes tanto físicas como técnicas para ayudar al equipo de Luis César a conseguir el ascenso de categoría. El Nàstic decidió que podía ser un buen refuerzo para el centro del campo y le ofreció un contrato por una temporada.

Su buen estado físico, así como su actitud positiva y buen rendimiento en los partidos de pretemporada ante Andorra y Valencia Mestalla, terminaron por convencer al Nàstic, que incorporó a un refuerzo de lujo para pelear por el ascenso a Segunda División. Kaptoum suma equilibro, consistencia y polivalencia al primer equipo, un buen juego de pelota y calidad en el último pase que se prevé clave para que los de Luis César consigan el ansiado objetivo.

No ha tardado mucho Kaptoum en corresponder a la confianza depositada en él convirtiéndose en el artífice de la primera victoria del Nàstic al marcar el gol decisivo en la victoria sobre el Algeciras saliendo desde el banquillo. Además, un jugador suplente del Nàstic no conseguía en 1RFEF marcar sin haber sido titular desde que lo hiciera Mario Rodríguez contra la SD Tarazona en diciembre 2023.

Kaptoum no tuvo reparos en aceptar la prueba pese a que su curricular era más que atractivo. Se formó en la academia de Samuel Eto'o, fue campeón de Copa del Rey con el Barça, llegó a debutar con el primer equipo de Luis Enrique en la temporada 2015/16 en un partido de Copa del Rey frente al Valencia y subió al filial tras ganar la Youth League. A pesar de ser tener el cartel de una de las promesas de La Masía, el jugador terminó saliendo en 2018 al Real Betis para iniciar su propia travesía fuera de Barcelona. Se fue gratis al filial del Betis. Rápidamente tuvo su oportunidad en el primer equipo, donde jugó una temporada más. En su momento se dijo de él que tenía cosas de Zidane y Thiago Alcántara.

Sin oportunidades en Heliópolis, Kaptoum terminó pasando por clubes como el Almería, el New England Revolution de la MLSKaptoum también jugó en la UD Las Palmas en 2023 y de ahí fue hasta Chipre, donde jugó en el AEK Larnaca para posteriormente formar parte del Panserraikos.