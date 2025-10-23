Kaiser: “Afrontamos el derbi con humildad"

El CE Sabadell continúa su preparación para el derbi de este sábado ante el Nàstic, uno de los partidos más atractivos de la jornada. En la previa del encuentro, el defensa Kaiser transmitió un mensaje de calma, confianza y compromiso con el trabajo del equipo.

“El grupo está muy tranquilo y estable. Debemos seguir trabajando en el día a día como lo estamos haciendo. En ese sentido, somos mentalmente fuertes”, aseguró el central arlequinado.

El Sabadell afronta la cita con la ambición de mantener su buena dinámica y seguir invicto en la competición. Kaiser insistió en que el equipo no se deja llevar por la euforia y mantiene los pies en el suelo:

“Enfrentamos cada partido con mucho esfuerzo. El del sábado lo tomamos como uno más, mirando a los ojos a todos los rivales, pero siempre con la mayor humildad y respeto. El Nàstic ha hecho una plantilla muy buena.”

El jugador también quiso destacar el papel de la afición arlequinada, que una vez más se espera que llene la Nova Creu Alta y anime sin descanso: “Nuestra afición responderá como lo hace siempre. Están con nosotros desde el primer día. Nosotros debemos representarlos de la mejor forma posible”, subrayó Kaiser.

El Sabadell, sólido en defensa y con un vestuario unido, afronta el derbi con la ilusión de prolongar su buena racha y consolidarse en la parte alta de la clasificación.