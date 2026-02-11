Juste, nuevo entrenador de L'Hospitalet

El CE L'Hospitalet ya tiene inquilino para su banquillo tras la abrupta salida de Cristian Gómez. La entidad ribereña ha decidido apostar por una solución de la casa y ha designado a Sergio Juste como nuevo primer entrenador para lo que resta de temporada. Juste, que conoce a la perfección las dinámicas del grupo al haber formado parte del cuerpo técnico desde el pasado verano, asume el reto con la misión de estabilizar el rumbo de un equipo quesigue inmerso en la lucha por el ascenso a Segunda RFEF.

La elección de Juste no es casual, sino una apuesta por la identidad. Con más de 100 partidos defendiendo la franja roja como jugador entre 2016 y 2022, el nuevo preparador goza del respeto de una afición que le considera uno de los suyos.

Su trayectoria, que incluye pasos por el Nàstic, el Barça B, la FE Grama y una experiencia internacional en el FC Goa indio, le otorga el bagaje necesario para gestionar la presión de un banquillo que quema. Tras dirigir ayer su primera sesión de entrenamiento, Sergio Juste será presentado oficialmente este miércoles a las 19:30h en el Estadi Municipal, iniciando una cuenta atrás de trece finales donde el "Hospi" busca transformar el trauma de la última semana en energía competitiva. Debutará el próximo sábado en el campo del Vilanova i Geltrú.