El Júpiter vuelve a celebrar

El Júpiter volvió a reencontrarse con la victoria tras más de un mes sin celebraciones. El conjunto grisgrana se impuso por 1-0 al Sabadell B en La Verneda gracias a un gol salvador de Sergio Peña en el minuto 90, un desenlace que desató la euforia entre la afición y que devuelve oxígeno a un equipo que lo necesitaba urgentemente.

El triunfo tiene un valor especial. El Júpiter acumulaba cuatro derrotas consecutivas y seis jornadas sin ganar, una dinámica que lo había anclado en la zona de descenso. No lograba un triunfo desde el 12 de octubre, cuando superó por 4-2 al Argentona. El de ayer es apenas la tercera victoria de la temporada, pero puede representar un punto de inflexión.

El encuentro fue cerrado, tenso y dominado por la prudencia. La gran novedad en el once de Dani Romero fue el estreno de Badre como titular con la camiseta grisgrana, aportando solidez en un partido donde cada detalle tenía peso.

El gol, trabajado y sufrido, llegó rozando el descuento: en un saque de esquina ejecutado con precisión, Sergio Peña se elevó por encima de todos para conectar un remate de cabeza potente e imparable. La pelota besó la red y La Verneda estalló tras semanas de frustración contenida.

A pesar del triunfo, el Júpiter sigue en posiciones de descenso, pero el equipo recupera ánimo y confianza justo a tiempo para afrontar un nuevo desafío. El conjunto grisgrana ya se prepara para la exigente visita al Guinardó, donde se medirá al Martinenc en un derbi siempre intenso y cargado de emoción.