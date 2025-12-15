El Júpiter pide respeto a sus aficionados

La victoria del FC Martinenc (2-0) sobre el Júpiter en el derbi de la Liga Élite (Jornada 12) quedó empañada por incidentes graves en la grada protagonizados por una "pequeña parte" de seguidores visitantes.

Los hechos más destacados ocurrieron contra jugadores locales. En la primera parte, el árbitro activó el protocolo por megafonía después de que un seguidor del Júpiter escupiera al jugador Alejandro Torres.

La tensión escaló en el minuto 54 de la segunda parte, cuando el colegiado tuvo que solicitar la presencia de los Mossos d'Esquadra tras las amenazas de muerte e insultos dirigidos al jugador local Adrián Navarro, 'Picolo'. Estos actos de violencia verbal y física generaron una condena inmediata por parte del club afectado. En una acción inusual y directa, el Presidente del Júpiter emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre estos "comportamientos" de un "sector minoritario de la afición".

El comunicado subraya que actitudes como el insulto, la agresividad y la descalificación "no representan a nuestro club ni a sus valores". El presidente fue categórico al afirmar que "tomaremos las medidas necesarias" para garantizar un entorno seguro, prometiendo colaborar con las autoridades y aplicar el régimen disciplinario. El mensaje concluye con una dura reflexión: "Sin respeto, no hay fútbol", instando a la mayoría de la afición a seguir animando de manera positiva y responsable. El derbi barcelonés pasa factura y obliga al Júpiter a actuar internamente.

COMUNICADO OFICIAL DEL PRESIDENTE

Como presidente de este club, quiero dirigirme a toda la afición para expresar una preocupación que no podemos ni debemos ignorar.

Nuestro club se ha construido históricamente sobre unos valores claros: el respeto, el esfuerzo, la unidad y el orgullo de defender estos colores. La afición siempre ha sido una parte fundamental de este proyecto, y la animación positiva es un motor imprescindible para el equipo.

Sin embargo, en las últimas jornadas se han producido comportamientos por parte de un sector minoritario de la afición que confunden animar con el insulto, la agresividad y la descalificación personal. Quiero ser muy claro: estas actitudes no representan a nuestro club ni a sus valores.

La crítica es legítima, pero siempre debe ser respetuosa. El insulto, la amenaza o cualquier forma de violencia verbal o física no tienen cabida ni en el estadio ni fuera de él. Este tipo de comportamientos no solo dañan la imagen del club, sino que perjudican directamente a los jugadores, al cuerpo técnico y al resto de aficionados que vienen a animar con ilusión y respeto.

Desde el club tomaremos las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y digno para todos, colaborando con las autoridades y aplicando el régimen disciplinario cuando sea necesario.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Animar es dar apoyo, es empujar al equipo hasta el final, es defender el escudo con orgullo y respeto. Sin respeto, no hay fútbol. Gracias a la inmensa mayoría de la afición que, partido tras partido, demuestra que otra manera de animar es posible.

Atentamente,

El Presidente

SALVADOR FRANCO TORRES