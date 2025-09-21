Jumpers, la oposición al Ronin FC de Ibai Llanos

El fútbol catalán modesto ha sido noticia este verano tras la llegada del nuevo equipo del 'streamer' Ibai Llanos: Ronin FC. Un club de nueva fundación que competirá en el grupo 25 de 4a Catalana (categoría más baja del fútbol catalán) y que cuenta con una mezcla de jugadores de la Kings League y otros con larga trayectoria en el fútbol semiprofesional o en canteras de Primera División. Con un potencial económico nunca visto en este nivel, se le presume una temporada sencilla para lograr el ascenso. No obstante, la marca de 'snacks', Jumpers, ha decidido dar un impulso al resto de equipos de su grupo.

Apoyo económico para los equipos humildes

Sin pretenderlo, la Cuarta Catalana, se ha visto inmersa este verano en el centro de un foco mediático inesperado. Estadios que hasta ahora apenas reunían público tendrán ahora problemas de aforo y algunos partidos se retransmitirán en directo por YouTube.

Pese a esta repentina notoriedad, los equipos modestos siguen siendo humildes, con recursos muy limitados en comparación con el nuevo proyecto de Ibai. Ante dicha situación, Jumpers ha lanzado el lema “Porque en Jumpers creemos que perder 7-0 también merece patrocinio" para apoyar a varios de estos clubes a través de un patrocinio económico, con presencia en camisetas, petos de entrenamiento o vallas publicitarias, otorgándoles visibilidad y recursos en un escenario totalmente nuevo para ellos.

Los clubes lo agradecen: "Hay que aprovechar y agradecer este caramelo"

Los clubes beneficiados han acogido la iniciativa con entusiasmo, agradeciendo tanto la inyección económica como la oportunidad de aparecer en el mapa futbolístico mediático. Los equipos de la liga, que se vieron sorprendidos de inicio por el ‘boom mediático’ inicial, lo ven ahora como algo positivo y agradecen la apuesta de Jumpers por los más modestos.

El presidente del Vallirana, Isidre Campdevanol, explica que “cada año entra en la liga algún equipo nuevo y es verdad que este verano ha habido mucho ruido, llamadas de medios de comunicación, una situación a la que no estábamos acostumbrados” y admite que “el patrocinio de Jumpers ha sido algo inesperado, no esperaba algo así en este categoría, pero hay que aprovechar y agradecer este caramelo”.

En la misma línea, el presidente del Pallejà, Joan Sañas, comenta que “esta situación nos va a dar visibilidad y va ayudar a que la gente conozca una categoría hasta ahora anónima. Todo esto ha sido una novedad para nosotros y no sé si estábamos preparados, pero hay que aprovecharlo”. Explica que “incluso en algún partido vamos a estar al límite del aforo, cuando antes venían 40 o 50 personas”. Este fin de semana arranca la temporada con la disputa del duelo entre el Pallejà CFB y la Penya Barcelonista de Sant Feliu de Llobregat, ambos estrenando Jumpers como nuevo patrocinador. El domingo a las 12h se celebrará uno de los partidos más destacados de la jornada, en el que el Vallirana se medirá a Ronin FC.

Jumpers, una marca vinculada con el fútbol

La empresa lleva años vinculada al mundo del deporte, siendo patrocinador de la SD Ejea (Aragón), con el que se propuso regalar cajas de Jumpers a todos los españoles si el club ganaba la Copa del Rey.