"Jugué en el Real Madrid, pero soy del Barça"

Central de los de antes, Oriol Ayala es ya un referente en la UE Olot, donde impone su jerarquía en la defensa. Siempre en Cataluña. ¿No ha podido salir?

Tuve la ocasión de salir al Tudelano en su momento, pero no se concretó. Estuve en el juvenil A del Real Madrid siendo muy joven, pero soy del Barça. Me costó, fue una decisión difícil, no había salido de casa, fue raro, pero te adaptas, te curtes.

Tan joven y en el Madrid, muy posiblemente henchido de orgullo.

Estás con los mejores, crees que ya está todo hecho, pero no tienes nada hecho. Tenía ganas de volver a casa y firmé por el Palamós, para estar cerca de casa y jugar minutos. Cuando eres joven no sabes gestionar bien estas cosas. Prefiero estar con mi gente.

Quinta temporada en Olot, raigambre olotina.

Creo que aquí soy un jugador importante, soy uno de los capitanes. Es un club que transmite valores únicos. Pero no descarto nada. Tengo 28 años y la espinita de no haber llegado más arriba. Pero me queda ambición. Si saliera algo, lo valoraría.

Se ha de dar por supuesta la diferencia de nivel entre los jugadores de elite y los del fútbol semiprofesional.

De Primera Federación no estamos tan lejos, si te preparas física y mentalmente, puedes llegar a competir en esa categoría. Con respecto a Primera división, ya es otro nivel. Pero para llegar más arriba, además de tus condiciones, influyen muchos factores, la suerte, que un entrenador confíe en ti y estar en el sitio adecuado en el momento oportuno.

Defensa, central, 1,90 m., rasgos para coleccionar tarjetas. 13 la pasada, 81 en 246 partidos.

Soy un jugador que no rehúye el contacto, a veces llego tarde, saco el codo, un central ha de tener ese punto de agresividad. Es mi estilo, creo que hay que imponer respeto. Las amarillas que me han mostrado creo que normalmente son justas, a veces son de reiteración, pero no creo que los árbitros me hayan cogido el número.

Olot, el Athletic de Catalunya

Es un club especial, solo recluta jugadores catalanes de proximidad, tiene unos valores que encajan conmigo. De la afición siempre queremos más. La idea del club es la de crecer e intentar llevar al Olot al fútbol profesional y si lo conseguimos seguro que habrá más aficionados que vengan al campo. Aunque hay que ser realistas, la temporada pasada logramos la salvación muy al final, así que hay que ser realistas, lo primero es mantenerse y luego mirar más arriba.