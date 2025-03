¿Dónde jugarían Sant Andreu y Europa en caso de ascenso?

Las buenas noticias, a veces, vienen acompañadas de obstáculos. En vísperas de un derbi decisivo, Sant Andreu y Europa tienen cada vez más cerca la posibilidad de ascender a Primera RFEF. Con seis jornadas por delante, el equipo escapulat es líder con un punto de ventaja sobre los quadribarrats.

Ilusionados con la posibilidad de subir de categoría, hay una pregunta que resuena en las mentes de los aficionados de ambos equipos. En caso de ascenso, ¿en qué campo jugarían Sant Andreu y Europa?

Evidentemente, un ascenso siempre es una alegría y un éxito para un club. Pero, en este caso, también supone un contratiempo. Tanto el club andreuenc como el escapulat juegan sus partidos en campos que no cumplen con la normativa actual de la Primera RFEF.

En estos momentos, la Federación exige césped natural y un aforo mínimo de 4.000 personas. No hay problema en el tema de capacidad, pero ni Narcís Sala ni Nou Sardenya cumplen con el requerimiento del césped, que es artificial en ambos casos.

TRABAJANDO EN SOLUCIONES

Todavía es un caso hipotético, pero Sant Andreu y Europa ya se mueven para encontrar soluciones. "Desde el club estamos trabajando en posibles escenarios, en ver qué se podría hacer y qué opciones habría", apunta Jordi Collell, directivo del CE Europa.

De la misma forma, Manuel Camino, presidente institucional de la UE Sant Andreu, asegura que "estamos trabajando", aunque prefiere ser algo más prudente: "Para tener ese problema, antes tenemos que subir. Por lo tanto, hay cosas que hacer antes".

Narcís Sala y Nou Sardenya son campos municipales, así que la figura del Ayuntamiento se erige muy importante en esta posible problemática. Al respecto, el mandatario andreuenc apunta que "la predisposición a ayudar es 100% desde el Ayuntamiento", mientras que el directivo escapulat insiste en que "estamos hablando con ellos, mirando a ver qué se podría hacer y hasta qué punto nos podrían acompañar".

NO SE MUEVEN DE 'CASA'

Hay un precedente que no permite ser optimista a Sant Andreu y Europa. Durante las temporadas 2022-23 y la 2023-24, el Cornellà llegó a disputar sus partidos en Primera RFEF en hasta cuatro campos diferentes (RCDE Stadium, Ciutat Esportiva Dani Jarque, Municipal de Palamós y La Bòbila de Gavà). Un exilio obligado porque su campo no cumplía con los requisitos.

Sin embargo, es una opción que no contemplan en ningún caso ni quadribarrats ni escapulats. "Nosotros solo contemplamos jugar en el Narcís Sala", explica Camino. En la misma línea, Jordi Collell expone que "no hay otra idea que jugar en el Nou Sardenya, no tendría sentido irnos de nuestra casa".

A primera vista, la solución puede parecer sencilla, un simple cambio del césped artificial al natural. Sin embargo, existen más factores que merman la capacidad de ambos clubes para solventar este problema. Tanto Sant Andreu como Europa se nutren también del fútbol base y ponen a disposición los campos para las competiciones de sus categorías formativas. Esta apuesta se traduce en más partidos y, con ello, una mayor complejidad para cuidar el terreno de juego.

Asimismo, Collell señala a la dificultad del "contexto de emergencia climática que vivimos en Barcelona". "Hay muchas variables en toda esta cuestión, no solo es nuestra predisposición, sino que es importante entender el contexto del territorio", añade.

Todavía hay muchas incertidumbres sobre esta cuestión, pero el mensaje de Sant Andreu y Europa está claro. En caso de ascenso, no hay otra opción que jugar en el Narcís Sala y el Nou Sardenya. No se moverán de su casa.