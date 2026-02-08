José Gaitán enciende la alarma grana

El Gimnàstic continúa sin rumbo estable y, tras caer por la mínima ayer, se acerca peligrosamente a la zona baja de la clasificación. El conjunto tarraconense firmó un partido gris, falto de pegada y contundencia.

El encuentro comenzó con un Nàstic volcado al ataque, generando el primer peligro real con un remate de Álex Jiménez que el guardameta logró detener con las piernas. Sin embargo, la efectividad fue máxima para el conjunto ‘groguet’, que en su primera aproximación seria al área se adelantó en el marcador gracias a una asistencia precisa de Nízar que José Gaitán transformó en el 0-1. Este gol complicó el panorama para los de Cristóbal Parralo, obligados a arriesgar más en busca del empate, momento en el que emergió la figura de Rubén Gómez. El meta del filial se mostró inexpugnable. Luego, la situación se volvió crítica para los grana, al quedarse en inferioridad numérica tras la expulsión de Jaume Jardí. Pese al contratiempo, el conjunto local pudo empatar en las botas de Óscar Sanz.

Tras el descanso, se estrenaba Abdallah en las filas tarraconenses. Su compañero, Óscar Sanz, puso de nuevo prueba al meta visitante. Posteriormente, Dani Rebollo mantuvo a flote a su equipo con una gran intervención a zurdazo de José Gaitán en un rápido contragolpe castellonense. Pese a los intentos del Nàstic de salvar al menos un punto, el signo del partido ya no cambió más. Una nueva decepción.

FICHA TÉCNICA

Gimnàstic: Dani Rebollo; Subirats (Santos, 69’), Ander Zoilo, Pedro Alcalá (Alba, 46’), Hugo Pérez; Juanda, Montalvo (Gelardo, 75’), Óscar Sanz, Jaume Jardi; Álex Jiménez (Pau Martínez, 62’) y Cedric (Abdallah, 46’).

Villarreal B: Rubén Gómez; Arnau Forés (Sierra, 45’+), Ives Valou, Lautaro, Iván (Bonafé, 83’); Cheikh (Pascual, 83’), Carlos Maciá; José Gaitán, Eto’o (Hugo López, 69’), Nízar (Ayman, 69’); y Albert García.

Gol: 0-1 M. 14 José Gaitán.

Árbitro: Ramo Andrés. T.A: Gelardo / Cheikh y Albert García. T.R: Jaume Jardí (32’) y José Gaitán (92’).