Jordi Cano deja el Europa para jugar en el Andorra

Jordi Cano abandona el CE Europa y se convierte en nuevo jugador del Andorra, que le arrebató el fichaje al Eibar en el último suspiro. El fichaje pone fin a una etapa dorada del delantero en el club graciense.

El rendimiento espectacular del atacante catalán esta campaña había despertado el interés de varios clubes de superior categoría. Cano, con 31 años, ha vivido un renacimiento futbolístico que pocos esperaban a su edad. En apenas dos temporadas con el Europa, ha escalado dos divisiones. Llegado al Nou Sardenya en el verano de 2024 para iniciar su tercera etapa como escapulado, Cano se convirtió rápidamente en pieza angular del equipo. En su primer año contribuyó decisivamente al ascenso a Primera Federación. Esta temporada ha sido el máximo goleador de la categoría de bronce del fútbol español con 27 tantos.

Su trayectoria, forjada mayoritariamente en el fútbol catalán, muestra un jugador perseverante. Formado en las categorías inferiores del Europa, ha pasado por clubes como Terrassa, L’Hospitalet, Badalona, Castelldefels, AE Prat y Huesca B. Tras varios años en Tercera y Segunda Federación, su regreso al Europa en 2024 ha supuesto el punto de inflexión de su carrera. En total, Cano suma más de 290 partidos y 102 goles en su trayectoria senior.

Esta última temporada ha disputado 41 encuentros entre todas las competiciones, marcando 27 goles y repartiendo 5 asistencias solo en liga. Números que contrastan con las etapas anteriores en las que, aunque aportaba, nunca había alcanzado tal regularidad y efectividad.

Para la afición escapulada, la marcha de Cano representa una pérdida significativa. El club, que recientemente vio cómo sus socios rechazaban el regreso al Narcís Sala y optaban por permanecer en Can Dragó, deberá reconstruir su ataque sin su principal referente. La entidad graciense ya trabaja en reforzar la delantera de cara a una nueva temporada en Primera Federación..

A sus 31 años, debutará en el fútbol profesional con el Andorra, un equipo con aspiraciones de ascenso a Primera División. El delantero catalán llega con la madurez de quien ha recorrido un largo camino en las categorías inferiores y con el hambre de quien sabe que esta oportunidad es única. Su historia inspira a muchos jugadores de trayectorias modestas. De los campos de Tercera a Segunda en solo dos años. Jordi Cano encarna la perseverancia y la recompensa al trabajo constante en un fútbol cada vez más vertical y exigente.