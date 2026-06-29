Jordi Alba ya manda en el Hospi: destitución fulminante

El CE L’Hospitalet ha decidido romper de forma fulminante con su director deportivo, Javier de San Nicolás. La destitución de 'Nico' llega por sorpresa total en el momento más caliente del mercado estival. Nadie esperaba un cambio tan drástico con la planificación de la nueva plantilla todavía a medio hacer.

La dirección del club de la franja roja, encabezada por el exazulgrana Jordi Alba, ejecutará la salida oficial a lo largo de los próximos días. San Nicolás cierra así una etapa muy breve, de poco más de un año, al frente del proyecto deportivo. Su gestión deja un balance frenético de movimientos firmados antes de este inesperado divorcio con la entidad. Bajo su mando se habían cerrado ya once bajas dolorosas y la continuidad de ocho piezas mediante renovaciones. Además, Nico lideró el reciente cambio en el banquillo trayendo a Raúl Paje como nuevo técnico del primer equipo.

El técnico catalán se queda ahora sin su principal valedor dentro de los despachos del Estadio Municipal. Los cuatro fichajes realizados hasta la fecha quedan en el aire de cara al diseño táctico final del curso. La masa social del club exige explicaciones inmediatas ante una decisión que parece un salto al vacío deportivo.

Los motivos reales del despido se mantienen bajo un estricto secreto por parte de la directiva riberenca. Se especula con discrepancias irreconciliables en el diseño de los últimos perfiles solicitados para la plantilla. Otras fuentes apuntan a un cambio radical en el modelo de gestión económica impuesto por las altas esferas.

Lo cierto es que la confección del grupo queda totalmente coja y con frentes abiertos muy difíciles de cerrar. El vestuario ha recibido la noticia con evidente asombro a pocos días de iniciar los entrenamientos oficiales. Los agentes y futbolistas que negociaban su llegada al club han frenado las conversaciones por pura incertidumbre. La entidad trabaja a contrarreloj y bajo máxima presión para encontrar un relevo de garantías para el cargo.