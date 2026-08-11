Joel Lasso, nuevo jugador de la Grama

Joel Lasso se ha convertido en nuevo jugador de la Fundació Grama. El mediapunta aterriza en Santa Coloma después de dejar el CE L’Hospitalet y de un paso efímero por el Vilanova, club que anunció su fichaje el pasado 6 de junio. El futbolista aporta una dilatada experiencia en categorías regionales y nacionales no profesionales.

Nacido en el fútbol catalán, Lasso ha vestido las camisetas de varios equipos de la zona. Destacan sus etapas en el Gimnàstic, el CE L’Hospitalet, el Badalona y el CE Europa. También militó en el CD Ebro, el CF Pobla de Mafumet y el Castelldefels, además de un breve episodio en el Fincantieri Monfalcone italiano.

Su currículum en Tercera Federación supera los 150 encuentros. En total, acumula 212 partidos oficiales y 34 goles a lo largo de su trayectoria. En el L’Hospitalet, el club donde más ha jugado, disputó 99 partidos y marcó 21 goles. En la temporada 2023/24 participó en 34 encuentros con siete tantos, mientras que en 2021/22 sumó 29 partidos y ocho dianas.

En la última campaña con el L’Hospitalet (2025/26) intervino en 23 partidos de liga y play-off, con cinco goles. Previamente, en 2024/25, jugó 13 partidos y anotó uno. Su etapa en el Nàstic incluyó 25 apariciones, y en el Pobla de Mafumet firmó 45 partidos y 12 goles, una de sus mejores cifras goleadoras.

La llegada de Lasso refuerza el centro del campo de la Grama de cara a la próxima temporada. El jugador, con experiencia contrastada en la categoría, llega con el objetivo de aportar regularidad, llegada al área y conocimiento del fútbol catalán de Tercera. La dirección deportiva del club ha cerrado así uno de los fichajes más destacados de su planificación estival.