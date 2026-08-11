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Fútbol catalán

Joel Lasso, nuevo jugador de la Grama

El mediapunta aterriza en Santa Coloma después de dejar el CE L’Hospitalet y de un paso efímero por el Vilanova

También ha jugado en Badalona y Europa, con más de 150 partidos en Tercera Federación

Joel Lasso, nuevio jugador del la FE Grama

Joel Lasso, nuevio jugador del la FE Grama / @CELHospitalet

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Joel Lasso se ha convertido en nuevo jugador de la Fundació Grama. El mediapunta aterriza en Santa Coloma después de dejar el CE L’Hospitalet y de un paso efímero por el Vilanova, club que anunció su fichaje el pasado 6 de junio. El futbolista aporta una dilatada experiencia en categorías regionales y nacionales no profesionales.

Nacido en el fútbol catalán, Lasso ha vestido las camisetas de varios equipos de la zona. Destacan sus etapas en el Gimnàstic, el CE L’Hospitalet, el Badalona y el CE Europa. También militó en el CD Ebro, el CF Pobla de Mafumet y el Castelldefels, además de un breve episodio en el Fincantieri Monfalcone italiano.

Su currículum en Tercera Federación supera los 150 encuentros. En total, acumula 212 partidos oficiales y 34 goles a lo largo de su trayectoria. En el L’Hospitalet, el club donde más ha jugado, disputó 99 partidos y marcó 21 goles. En la temporada 2023/24 participó en 34 encuentros con siete tantos, mientras que en 2021/22 sumó 29 partidos y ocho dianas.

En la última campaña con el L’Hospitalet (2025/26) intervino en 23 partidos de liga y play-off, con cinco goles. Previamente, en 2024/25, jugó 13 partidos y anotó uno. Su etapa en el Nàstic incluyó 25 apariciones, y en el Pobla de Mafumet firmó 45 partidos y 12 goles, una de sus mejores cifras goleadoras.

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La llegada de Lasso refuerza el centro del campo de la Grama de cara a la próxima temporada. El jugador, con experiencia contrastada en la categoría, llega con el objetivo de aportar regularidad, llegada al área y conocimiento del fútbol catalán de Tercera. La dirección deportiva del club ha cerrado así uno de los fichajes más destacados de su planificación estival.

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