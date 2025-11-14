Joan Soteras: "Todo lo de Rubiales, desde el beso hasta ahora, está fuera de lugar"

El presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF) Joan Soteras atendió este viernes a los micrófonos de 'El Matí a Catalunya Ràdio' con Ricard Ustrell. El máximo dirigente del fútbol catalán consideró fuera de lugar la actuación de Luis Rubiales el pasado jueves. Por otra parte, disculpó al Barça por la poca presencia de sus futbolistas en el Catalunya-Palestina y dio por bueno el ritmo de venta de entradas para el partido del 18 de noviembre (18.30 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Soteras comentó las últimas apariciones del expresidente de la Federación Española (RFEF) Luis Rubiales, que este pasado jueves presentó su libro 'Matar a Rubiales' en un acto que degeneró en un esperpento. "El lanzamiento de huevos se podrían haber ahorrado. Y un par, muy al estilo de él... Todo esto, desde el famoso beso (a Jenni Hermoso) hasta lo sucedido ahora, está fuera de lugar". Le preguntaron si ha habido "persecución" a Rubiales. "Una parte la tiene, por parte de elementos que él ya nombró que eran sus enemigos públicos número uno. Y después, hizo lo que no debía hacer y pasó lo que se podía imaginar".

Sin entradas gratuitas para el Catalunya-Palestina

Joan Soteras se refirió al próximo Catalunya - Palestina (18 de noviembre ) para el que, por el momento, se han vendido unas 18.000 entradas del aforo disponible del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, unas 55.000.

Para el presidente de la FCF "tenemos el ritmo normal de entradas que se había previsto. Creo que podemos llegar a unas 25 o 30.000 vendidas. El aspecto de las gradas del primer anillo será muy bueno y conseguir una asistencia de 30.000 personas sería muy bueno".

Soteras descartó la opción de repartir entradas gratuitas para completar el aforo del Estadi Olímpic. "Yo no lo haría porque lo más importante es que haya una aportación (económica) adecuada porque hay una fundación que recibirá este dinero para enviarlo a la Franja (de Gaza). Cuanto más se recaude, mejor". Además, resaltó que "tampoco incentivas demasiado la asistencia. La gente coge las entradas pero a lo mejor ni vienen (al partido) porque eso nos lo hemos encontrado incluso en los partidos que nosotros organizamos (de la selección catalana), que alguna vez lo hemos hecho y conseguimos reunir unos 12.000 (espectadores)". También defendió la elección del Estadi Olímpic, "porque si no lo hubiéramos hecho aquí no habrían entrado esas 30.000 personas en las propuestas que existían" de estadios alternativos.

Disculpa al Barça y Lamine Yamal

Joan Soteras aseguró que la solidaridad del pueblo catalán está fuera de toda duda, y que la asistencia actual a los partidos a la selección catalana es el que se ha visto en los últimos tiempos, más allá de la presencia de más o menos jugadores del Barça.

"Es un partido de futbol y no se puede cuestionar la solidaridad del pueblo catalán, somos un país de acogida. Desde el seleccionador (Gerard López) y la Federació se han hecho todos los esfuerzos para que Catalunya tenga un equipo competitivo. En la primera parte todos (los jugadores) serán de Primera División, incluso vienen de fuera de Catalunya; y habrá jugadores del Espanyol, del Girona y del Barça". Se le reclamó más implicación de los clubes 'grandes' y descartó entrar en comparaciones con Euskadi. "¿Qué falla aquí? Falla que el País Vasco es el País Vasco y Catalunya es Catalunya".

En cuanto a la ausencia de Lamine Yamal, "si no estuviera lesionado estaría con España y tampoco lo tendríamos. Además, es un jugador que el Barça lo está llevando entre algodones porque está tocado y dudo mucho que pudiera venir". Por otra parte, no se convocó a más jugadores del Barça "porque ya estaban convocados con España; y tampoco podemos convocar a los que el Barça ha dejado aquí por problemas físicos".

Concluyó Soteras dejando claro que "nos habría gustado que todos los jugadores catalanes del Barça hubieran venido, pero hemos de pensar que (el club) está pensando en sus compromisos y lo entiendo perfectamente".