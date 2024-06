Joan Soteras califica al expresidente del Nàstic de "descerebrado"

Polémica sobre polémica y cruce de acusaciones. Así está la situación después del polémico partido entre el Nàstic y el Málaga que se resolvió con el ascenso a Segunda división del equipo andaluz. Algo que para el ya expresidente del club tarraconense fue "un conflicto de intereses por parte de la federación española y catalana", tal y como declaró en el programa 'El mundo en Rac1'. Hoy, ha sido el turno de Joan Soteras, el presidente de la Federación catalana, que ha querido defenderse de estas acusaciones también en la emisora del Grupo Godó. Pero, en lugar de salvaguardar su honor, ha acabado añadiendo más leña al fuego tras tildar a Josep Maria Andreu de "descerebrado".

"Es surrealista que el presidente de la Federació catalana no esté en un partido como este. Si no vino fue porque sabia que pasaría algo. Fíjate que los dos árbitros han subido a Segunda, cuando no han sido buenos arbitrajes para nosotros. A la Federación le interesaba más que subiera el Málaga que el Nàstic. Estamos preparando una demanda", eso fue lo que declaró el expresidente del Nàstic, con su dimisión ya presentada, en el día de ayer. "Estoy convencido de que el Málaga venía a Tarragona a recoger el trofeo", sentenció.

Tras estas declaraciones, el presidente de la Federación catalana ha querido negar el supuesto 'complot' para impedir el ascenso del Nàstic. Aunque inmediatamente después, ha pasado al ataque.

Primero, afirmando que dos de los hijos de Andreu, durante el transcurso del partido en el Nou Estadi, agredieron a un representante de la federación: "Los hijos del señor Andreu y dos personajes más intentaron pegar a mi delegado territorial en Tarragona". Después, también ha recalcado los graves insultos que le dedicó la directiva del club tarraconense a los árbitros, algo que ya ha quedado demostrado en el acta arbital del partido.

Ahora el Nástic tendrá que hacer frente a sanciones muy duras por todo lo acontecido en el encuentro: cierre del estadio durante 4 partidos, multas económicas por valor de 10.000 euroes y dos jugadores sancionados de gravedad. Veremos como termina toda esta situación.