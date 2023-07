Joan Sánchez, "preparado" para el reto del Hospi

El hasta ahora segundo entrenador de Hèctor Simón da un paso al frente tras su salida: "La exigencia es positiva", dijo en su presentación Sánchez estuvo acompañado por el presidente Santi Ballesté y el secretario técnico Álex Hermida: "Deostrará un buen nivel"

El CE L’Hospitalet es uno de los clubes que ha cambiado de técnico de cara a la temporada 2023/24. Tras la salida de Hèctor Simón, que llevó al equipo hasta el play-off, el que era su segundo, Joan Sánchez, asume las riendas. En su presentación, más de un mes después de ser anunciado, se mostró muy ilusionado.

"Me siento preparado. La exigencia yo no la veo como algo negativo, es positiva, ese contexto me ayuda. Es una oportunidad inmejorable y estoy muy agradecido”, valoró el joven técnico de Terrades.

Sánchez cree que “la Tercera este año será muy competida” ya que “hay muchos equipos que están haciendo bien las cosas y a nivel económico también”. Él confía en un buen arranque, algo que no sucedió antaño y que lastró las opciones de ascenso directo, el gran objetivo ahora.

El nuevo míster estuvo acompañado por el presidente Santi Ballesté y el secretario técnico Álex Hermida. “Estoy seguro de que demostrará un buen nivel, a pesar de tener la presión, de entrada, de estar en un club como Hospi”, dijo el máximo mandatario.

Por su parte Hermida argumentó el nombramiento de Joan Sánchez porque “buscamos la continuidad máxima tanto de staff técnico como de jugadores. Hemos conseguido renovar un núcleo muy importante de la plantilla de la pasada temporada”. Diego Quintero, hasta ahora también en el cuerpo técnico, será su segundo entrenador.