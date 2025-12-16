Joaco causa baja en el Terrassa FC

El joven extremo terrassense Joaco Peñalver Fraile (20 años) ha causado baja de forma sorprendente en el Terrassa FC y ha dejado de estar vinculado al club de manera inmediata. A pesar de haber sido anunciado como la tercera incorporación para la temporada 25/26, con un contrato de dos temporadas que prometía proyección, el jugador abandona el proyecto de forma prematura. Peñalver, que llegó procedente de la UE Olot, apenas ha podido demostrar su valía sobre el césped.

Durante su breve etapa en el equipo, Peñalver acumuló tan solo 351 minutos repartidos en 10 partidos oficiales (Segunda Federación, Copa Catalunya y Copa Federación), siendo titular en un único encuentro. Esta falta de protagonismo se debe, en gran medida, a que el jugador no entraba en los planes del técnico Oriol Alsina, quien priorizaba otras alternativas en la línea de ataque. Peñalver, quien fue fichado por sus cualidades como extremo desequilibrante y rápido, se encontró con una fuerte competencia que le cerró el paso, incluyendo a jugadores como Sleegers, Joel, Guti y Van den Heerik. Su último partido con la camiseta del Terrassa fue en la Copa Catalunya, donde el equipo venció 0-2 a la FE Grama.