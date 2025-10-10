Javi Serra: "Soy culé de toda la vida"

Javi Serra fue uno de los flamantes fichajes del Hospitalet para esta ambiciosa temporada, un delantero contrastado y desequilibrante que quiere regresar a Segunda Federación.

Formado en el juvenil del Valencia y nacido en Puzol, donde lo hizo una de las leyendas del Valencia, Claramunt.

Pero soy culé de toda la vida, mi familia también lo es. El estar ahora en Catalunya es una casualidad, no es que lo haya buscado, pero estoy muy contento.

Periplo por la Comunidad valenciana, Murcia, Ibiza, Asturias y por fin Cataluña, primero en Cornellá y ahora el Hospitalet, a donde vino casi con los ojos cerrados.

Me llamaron Jordi Alba y Thiago, me explicaron el proyecto y era lo que quería. Además, también conocía a Christian García y era el sitio ideal para mí.

De Segunda RFEF a Tercera RFEF se baja un escalón.

No lo veo así, es un proyecto muy ambicioso, el club quiere estar arriba y buscar el ascenso. Fue un reconocimiento a mi trayectoria, quiero sentirme importante, me lo dejaron claro, y tengo la ambición de llegar a Segunda RFEF otra vez. Tenía ofertas de Segunda RFEF del Norte pero no las contemplé.

Con 32 años se puede sospechar que está ya de vuelta.

Eso depende cada jugador, en mi caso no. Me encuentro muy bien y he firmado por dos años.

En Alzira, Ibiza, Atezeneta, Castellón, Ibiza, titularisimo.

Normalmente siempre he sido titular, el físico me responde bien.

Javi Serra, con el balón en los pies.

Soy extremo que me gusta encarar, muy sacrificado con el equipo. Lo único que tengo que hacer es dar el cien por cien.

En Castellón su mejor temporada, 10 goles, 5 asistencias.

Fue el año de ascenso a 2 RFEF. Allí el futbol se vive mucho, jugar en Castalia con 15000 personas es una pasada.

Casi cada temporada equipo nuevo, una forma de nomadismo.

Te adaptas, se te hace más difícil al principio cuando eres joven, son decisiones que cuestan, sales de tu zona de confort.

Un Hospitalet ambicioso.

Somos favoritos al ascenso, hay un equipo muy competitivo, aunque es un grupo con mucho nivel, hay grandes equipos como el Badalona, y luego salen también equipos que no esperas. Nosotros si hacemos bien las cosas tenemos que estar arriba. Seria una decepción si no salen las cosas.

Y cuando regrese a Cornellà...

Espero que me recibirán bien. Lo di todo y me fui por las circunstancias.