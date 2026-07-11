Jaume Piñol seguirá en el Badalona

El centrocampista de Cardedeu, Jaume Piñol, seguirá una temporada más vistiendo la elástica escapulada del Badalona.

Después de formar como titular en 28 de 35 partidos en los que ha podido ser convocado, Piñol se convirtió en una pieza clave para el Badalona, que seguirá pudiendo disfrutar de sus servicios el próximo curso.

Formado en el Granollers, dio el salto al fútbol amateur la temporada 21/22 en las filas del Sabadell B, en Segunda Catalana. Pese a no ser especialmente llegador, firmó un gran curso con 14 dianas en 28 partidos, lo que le valió para pasar a integrar la primera plantilla del conjunto arlequinado la siguiente campaña.

Su poca participación, con solo 223 minutos disputados en 24 encuentros convocado, lo llevó a buscar fortuna fuera de Sabadell, enrolándose en el proyecto del Badalona Futur de Ferran Costa.

Con el técnico de Castelldefels tampoco encontró la continuidad deseada, disputando únicamente 555 minutos en todo el curso, por lo que bajó un escalón y firmó por el Badalona de Tercera RFEF, todavía con 21 años. Los dos últimos cursos ha sido indiscutible en el conjunto escapulado, sumando más de 2.000 minutos.

Como contrapartida, el también centrocampista Albert Ruiz no seguirá en el club. Llegó en invierno procedente del Cerdanyola.