Jarro de agua fría para el líder Mollerussa

El Badalona suma y sigue. Ayer se tuvo que conformar con un empate ante un Mollerussa que plantó cara en todo momento y logró arrancar un valioso punto en campo del líder. A pesar de ello, los ilerdenses continúan sin ganar en la Liga y se mantienen en zona de descenso directo.

Toni Larrosa y Robert Simón dispusieron de las primeras opciones de los escapulados. Sin embargo, los visitantes hicieron de la solidez defensiva su mejor baza y consiguieron mantener su portería a cero durante la primera parte. Su bagaje ofensivo fue prácticamente nulo.

Rápida respuesta Tras el receso, el Mollerussa arriesgó más y estuvo cerca de inaugurar el marcador. Fue el Badalona el que se mostró más eficaz y Óscar firmó el 1-0. Pero la alegría le duró muy poco a los de Pedro Dólera, que vieron como su rival devolvía la igualdad poco después. Lamín sorprendió a Azón con un gran gol. A partir de entonces, los locales buscaron con mucha más intensidad el tanto de la victoria. Los nervios se apoderaron de los badaloneses, que no encontraron la manera de batir de nuevo a Batalla. El portero estuvo muy bien arropado por su defensa.