Jarro de agua fría para L’Hospitalet

Decepción total en el Hospi, que reduce sus opciones de aspirar a luchar por la primera plaza. La falta de pegada le acabó pasando factura ante un Perelada más eficaz.

Los ribereños pudieron adelantarse en el marcador, pero Arnau Fàbregas detuvo un penalti a Javi Serra. Luego, Biel Carreras aprovechó su oportunidad con una perfecta definición situando el 1-0. Transcurrida la primera media hora de juego, Ignasi Quer, que debutaba en las filas visitantes, pudo empatar. Al filo del descanso, Máster Omar estuvo cerca del 2-0, pero Éric Mourin lo evitó.

En la segunda mitad, los de Cristian Gómez buscaron el empate tomando más riesgos. Buba le faltó poco para conseguirlo en el minuto 52. La réplica la puso Coro, pero el portero evitó el segundo de los verdiblancos. Y en el tramo final, Flavio envió la pelota al palo (78’). Se le resistió el gol al Hospi. Antes, el colegiado había anulado un gol a Ignasi Quer por fuera de juego. El Peralada acabó jugando con diez jugadores, pero supo aguantar. Adrià Ramírez acabó sentenciando en la última jugada ante la impotencia de los ‘amarillos’.