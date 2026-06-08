Jardí pone el punto y final

Jaume Jardí se despide de forma oficial del Gimnàstic tras completar un ciclo brillante y pone rumbo directo al Real Zaragoza. El delantero de Reus cierra así una etapa magnífica vistiendo la camiseta grana, un club donde ha alcanzado su madurez futbolística definitiva y se ha consagrado como uno de los atacantes más determinantes de la categoría de bronce del fútbol español.

Durante su estancia en la entidad tarraconense, Jardí ha acumulado la destacada cifra de 120 partidos oficiales, consolidándose como un pilar fundamental para todos sus entrenadores.

Su regularidad y enorme peso en el frente de ataque se traducen en un total de 24 goles anotados, dejando una huella imborrable en el Nou Estadi Costa Daurada gracias a su entrega diaria.

El extremo catalán explotó su faceta más letal durante la última campaña 2025/26, asumiendo la responsabilidad ofensiva del equipo de una manera sobresaliente.

En dicho curso, el futbolista firmó 11 dianas y repartió cinco asistencias vitales en 37 apariciones, unas estadísticas sobresalientes que lo convirtieron de forma indiscutible en el máximo goleador de la plantilla.

Esta espectacular evolución sobre el césped no ha pasado desapercibida para el fútbol profesional, provocando un salto inmediato y muy merecido en su trayectoria deportiva.

Cambio de rumbo

Por otra parte, el empresario sueco Fredrik Wester desvelará su plan estratégico para el Gimnàstic el próximo jueves 11 de junio a las 17:30 horas.

Esta cita llega en un momento de máxima tensión institucional tras la renuncia del magnate al Consejo de Administración. El máximo accionista individual del club rompió el silencio en sus redes sociales para convocar directamente a la afición.

A pesar de su salida del órgano de gestión, Wester aseguró que ha seguido trabajando intensamente con su equipo de asesores. Su objetivo es explicar sin intermediarios los detalles de un proyecto que promete cambiar el rumbo de la entidad después de una temporada que resultó deltodo decepcionante y que estuvo a punto de desembocar en el descenso a Segunda RFEF.

La expectación en el entorno grana es absoluta ante el secretismo que rodea las intenciones reales del inversor escandinavo. Está por confirmar aún el nombre del nuevo técnico.