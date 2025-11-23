Jardí y nueve más

El Nàstic, pese a que todavía no haya alcanzado el nivel de juego y resultados esperado, ha encontrado en la producción coral de goles una de sus principales fortalezas en este inicio de temporada. Lejos de depender de un solo referente ofensivo, el conjunto ahora de Cristóbal Parralo ha logrado que hasta diez jugadores distintos hayan visto puerta, una diversidad goleadora que explica buena parte de la competitividad del equipo. Un patrón muy diferente al del Sabadell, donde solo han marcado cinco jugadores y al del Europa, donde lo han hecho seis.

El máximo artillero es Jaume Jardí, indiscutible en el once y ya con seis dianas y una asistencia, convertido en el gran agitador del ataque. Pero el reparto es mucho más profundo. Desde la defensa, César Morgado ha contribuido con un gol, mientras que en la sala de máquinas destacan las aportaciones de Óscar Sanz y Montalvo, ambos con un tanto y un papel clave en la llegada desde segunda línea.

El frente ofensivo también reparte méritos: Marcos Baselga, Cedric, Álex Jiménez, Juanda y Almpanis han firmado un gol cada uno, reflejando que la presión ofensiva puede llegar desde cualquier perfil. Incluso Kaptoum se ha sumado a la lista desde el centro del campo.

Este abanico de recursos convierte al Nàstic en un rival difícil de descifrar. Si un jugador no encuentra el camino, aparece otro. Si el partido pide remate, se suman los delanteros; si falta creatividad, surgen los mediapuntas; si la acción va a balón parado, la defensa se convierte en protagonista.